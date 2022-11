Como deixar o status offline no WhatsApp sem desligar a internet?

Essa função do WhatsApp ainda precisa ser lançada, no entanto seria muito bom para ninguém ficar sabendo quando você vai estar online no aplicativo e até mesmo te cobrando sobre uma mensagem que você não leu ou não respondeu. Enquanto essa modalidade não é lançada, trouxemos para você alguns truques de como fazer isso.

Para assim você conseguir usar seu celular sem ser interrompido pelas notificações, pois sabemos que elas atrapalham bastante quando você está concentrado no trabalho ou em alguma atividade e chega aquela mensagem fazendo o barulho.

O WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais utilizado no mundo inteiro e sempre está em constante atualização, logo logo recebemos essa nova função. Segue abaixo as dicas de como deixar offline para não receber notificação.

Desative o online

Colocamos o primeiro da lista o mais básico e que com certeza você já deve ter feito. Desative a função “online” do aplicativo, e quando você sai do WhatsApp não aparece mais a última hora que você estava online, no entanto, quando você entra no app mostra que está online.

Mas para te ajudar, você pode também desativar as notificações, e o processo é bem simples, clique em configurações dentro do app WhatsApp e clique para desativar todos os alertas de notificação de mensagem. Desta maneira, você não será mais interrompido quando chegar uma mensagem de um contato.

Desative os dados móveis do aplicativo do WhatsApp

Essa função poucos brasileiros conhecem e viemos apresentar para você, tem como desativar os dados móveis de apenas um aplicativo que desejar, e você tem a opção de realizar essa função no aplicativo WhatsApp, assim não receberá notificações, entretanto também não conseguirá conversar, será desconectado das conversas, apenas quando a conexão voltar, aí chegará as notificações das mensagens.

Essa dica é necessária para aqueles dias em que você deseja ficar mais tranquilo, sozinho para pensar, e ter uma privacidade durante o dia.

Veja também: Truques para NÃO receber mensagem no WhatsApp mesmo com a internet ligada

Tem como parar o funcionamento de segundo plano do WhatsApp

Essa opção tem alguns brasileiros que também não conhece. Tem como você parar o funcionamento do WhatsApp em segundo plano, ou seja, somente quando você clicar para entrar no aplicativo que receberá as mensagens, caso ao contrário você não será notificado, e assim pode navegar pela internet sem ser interrompido.

É como se realmente você estivesse offline.

Siga algumas dessas 3 dicas e tente fazer no seu celular, são passos bem básicos mais que podem ajudar você que está tendo problema com as mensagens do WhatsApp, às vezes ter um pouco de privacidade e ficar “offline” desse movimento constante do mensageiro faz bem.

E agora que conhece as dicas você sabe fazer isso discretamente sem ninguém perceber que apenas não quer responder naquele momento.

Veja também: WhatsApp pago MENSALMENTE? Como vai funcionar isso?