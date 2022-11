Aplicativo Caixa Tem ASSUSTA beneficiários; veja o que está acontecendo

O aplicativo Caixa Tem é o responsável por realizar o pagamento de alguns benefícios sociais, entre eles o Auxílio Brasil. No entanto, muitos brasileiros sabiam que o auxílio iria no valor de R$ 600 até dezembro, mas algumas famílias relatam que quando entra no aplicativo mostra a previsão do pagamento mais com um valor menor para esse mês de novembro.

Com isso, muitos estão assustados para saber o que está acontecendo e qual o valor que realmente vão receber, afinal, muitos já se programaram com o valor de R$ 600 que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Aplicativo Caixa Tem mostra valor menor do Auxílio Brasil

Algumas famílias relataram que quando entram no aplicativo o valor que mostra na tela é de R$ 400,00, porém alguns estão mostrando até um valor inferior chegando aos R$ 240,00. A nossa suspeita é que isso esteja acontecendo, pois o Governo Federal precisa atualizar algumas informações para acrescentar o valor adicional de R$ 200 que completa para dar os R$ 600.

No entanto, é preciso ficar atento e verificar se é um erro ou realmente será debitado apenas esse valor. Essa situação do aplicativo Caixa Tem já vem ocorrendo desde o mês de agosto quando o Jair Bolsonaro anúncios o acréscimo de R 200,00 para chegar no valor de R$ 600,00 que será pago até dezembro, mas. todos sabem que o valor exato do auxílio em sua criação é de R$ 405,00.

Com a criação do Auxílio Brasil também foi criado o Empréstimo consignado, e funciona desta maneira, a pessoa que contrata a linha de crédito será debitado ao mês na parcela do auxílio, ou seja, se em alguns casos o valor está aparecendo menor no seu aplicativo é devido a isso, mas se caso você não contratou a linha de crédito e da mesma forma está aparecendo na sua tela deve ser algum erro, mas fique em alerta e tente atualizar o aplicativo.

Calendário de pagamentos

Final NIS 1 – Pagamento em 17 de novembro

Final NIS 2 – Pagamento em 18 de novembro

Final NIS 3 – Pagamento em 21 de novembro

Final NIS 4 – Pagamento em 22 de novembro

Final NIS 5 – Pagamento em 23 de novembro

Final NIS 6 – Pagamento em 24 de novembro

Final NIS 7 – Pagamento em 25 de novembro

Final NIS 8 – Pagamento em 28 de novembro

Final NIS 9 – Pagamento em 29 de novembro

Final NIS 0 – Pagamento em 30 de novembro

Esse é o calendário atualizado dos pagamentos (já que foram antecipados) referente ao mês de novembro que foi divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta última quinta-feira, 03/11, através da assessoria especial de comunicação social.

Os pagamentos variam de acordo com o número final do NIS e começa dia 17 e vai até o dia 30.

