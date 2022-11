Veja que dia COMEÇA a Black Friday e os melhores sites para ter DESCONTO

Final do ano chegando e junto com ele a maior promoção que todos esperam a Black Friday! Neste ano, a super promoção irá acontecer no dia 25 de novembro que veio de conjunto com a copa do mundo que irá começar 5 dias antes (dia 20). Devido a isso, a espera do povo brasileiro é que com esse combo de eventos que está prestes a acontecer, a promoção seja muito boa e com muitas novidades.

Algumas empresas, como por exemplo, Casas Bahia, Amazon, Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, entre outras, já começaram a antecipar suas promoções e estão oferecendo ótimos descontos para os brasileiros. Você não pode ficar de fora dessa!

Sabemos que todo lado bom da história também existe o lado ruim. É importante que o cliente fique de olho para não ser enganado, muitas lojas ou empresas colocam que determinado produto está com desconto quando na verdade custa o dobro. É preciso ficar atento, compare os valores em alguns sites antes de realizar uma compra, para verificar o verdadeiro desconto.

E não perca a chance de conseguir aquele produto que pensou o ano inteiro nessa Black Friday. Por isso, listamos aqui sites para você conseguir fazer essa comparação de preços e verificar o melhor lugar para efetuar a compra.

Veja agora os sites para analisar os descontos

Site 1 – Buscapé: esse site foi criado em 1999 e tem bastante variedade de produtos onde a pessoa consegue verificar os descontos e ofertas. Além disso, a plataforma deixa em primeira mãos os produtos que estão sendo mais pesquisados pelos consumidores. Antes mesmo da data do Black Friday, o Buscapé já deixa em uma aba reserva alguns produtos que estarão em promoção e os valores. Assim você já pode ir se programando mais ou menos o quanto irá gastar.

O interessante é que como esse ano tem a copa do mundo, o site entrou no clima e colocou as informações das categorias com nomes de posição do jogo de futebol. Exemplo, tem uma categoria que se chama “Nossos laterais”, e quando clica o cliente consegue analisar os preços de produtos nos últimos 40 dias ou de até 6 meses atrás.

Site 2 – Promobit: Ele é um site diferente porque ele funciona como se fosse uma rede social, fazendo assim sair do site tradicional. Logo de ínicio você tem alguns produtos que estão com descontos, mas também tem possibilidade de você entrar em uma categoria e escolher o que deseja pesquisar.

No Promobit, as promoções são cadastradas pelos usuários, mas os funcionários do site analisam se são verdadeiras. O melhor de tudo é que no site existe uma lista de desejo, e ele consegue te enviar uma notificação quando aquele produto que você escolheu estiver em promoção e também consegue trazer uma comparação de preços de outros lugares.

O site também tem uma página somente para o evento Black Friday, que mostra descontos em diversas lojas do Brasil.

