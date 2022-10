Pagamento mensal de quase R$ 9 MIL para aposentados do INSS? Entenda como isso é possível!

Você sabe para que serve a aposentadoria por invalidez? E sabia que muitos aposentados podem receber entre R$ 9000 em razão desse auxílio? Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem, mas o INSS oferece o custeio de outros encargos quando o segurado está doente e não pode mais realizar suas atividades profissionais. Nesta matéria, você vai descobrir como é possível ter acesso a esses valores e aumentar o seu rendimento de aposentadoria mensal. Além disso, você também descobre quem pode solicitar, quais são as condições de saúde incluídas as doenças de concessão do auxílio e qual a porcentagem do adicional feita pelo INSS.

O que é a aposentadoria por invalidez?

Aposentadoria por invalidez trata-se de um dos principais auxílios previdenciários administrados e concedidos aos brasileiros pelo INSS. Esse tipo de aposentadoria é fornecida quando o trabalhador, por motivos de saúde, torna-se incapaz de desempenhar suas funções profissionais de maneira permanente. Existe um conjunto de doenças que permitem ao trabalhador se tornar um aposentado por invalidez. Dentre elas, podemos citar:

Cegueira total; Perda de no mínimo nove dedos das mãos; Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível; Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível; Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; Doença que exija permanência contínua no leito; Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.

No entanto, um fator que aumenta a necessidade de o auxílio ser maior em questão financeira é justamente por que muitos desses doentes necessitam de alguém para acompanhar essas pessoas no hospital, em casa, na rua, dentre outros espaços. Isso significa dizer que muitas segurados necessitam de ajuda de terceiros para que esses realizem as atividades cotidianas que já não são mais possíveis de ser executadas pelo beneficiário, em razão da doença ou condição acometida. Nesse sentido, é um direito do beneficiário solicitar um valor adicional a sua renda mensal para arcar com as despesas de um acompanhante.

Como funciona o adicional?

Como já mencionaremos anteriormente, o auxilio-acompanhante é um direito dos segurados de aposentadoria por invalidez do INSS. Ele deve ser requerido quando a pessoa com invalidez necessidade ajuda de outra pessoa no seu dia a dia. O valor deve ser utilizado no pagamento de um funcionário ou familiar que vai ajudar a pessoa doente nas atividades do dia a dia, como banho e alimentação, por exemplo. O valor do acréscimo é de até 25% sobre o valor original do benefício. Isso acontece ainda que a aposentadoria seja equivalente ao teto do INSS. Veja duas situações imaginativas:

Aposentadoria de um salário mínimo (R$ 1.212): adicional de R$ 303, totalizando R$ 1.515.

Aposentadoria igual ao teto (R$ 7.087,00): adicional de R$ 1.771,75, totalizando R$ 8.858,75.

