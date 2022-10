AINDA é possível receber as parcelas do Auxílio Brasil: veja como se cadastrar

Você ainda não se cadastrou no Auxílio Brasil e não recebe o benefício? Saiba que os cadastros podem ser realizados a qualquer momento, em um ponto de Assistência Social, conhecido como CRAS. Além disso, é importante destacar que para se cadastrar no Auxílio Brasil, é necessário estar incluído no Cadastro Único, um registro nacional que contém os dados das famílias de baixa renda do Brasil. Só assim, é possível realizar o cadastro, já que o próprio Governo Federal não possibilitou desde a criação do programa um meio direto para receber o benefício. Nesta matéria, você descobre como é possível se cadastrar no auxílio Brasil e quais são as exigências do programa.

O que é o Auxilio Brasil?

De acordo com o Governo Federal, o Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda para as famílias pobres brasileiras e que durante a pandemia tiveram de enfrentar problemas econômicos, financeiros, entre outras questões. Por isso, a principal intenção do programa é contribuir para que as famílias de baixa renda do país tenham ao menos uma renda fixa mensal para sobreviverem. Mensalmente, as famílias de baixa renda recebem o valor de R$600 por mês diretamente em uma conta que antigamente era associada ao Bolsa Família, programa que vem a ser substituído pelo Auxílio Brasil.

Quem tem direito ao Auxilio Brasil?

Para estar apto a receber o Auxílio Brasil, é necessário se encaixar em dois grupos. Basicamente, o primeiro deles é composto por pessoas em situação de extrema pobreza. Neste caso, a renda familiar per capita deve chegar a R$ 105. Já o segundo grupo reside justamente nas pessoas em situação de pobreza. Ou seja, aquelas pessoas que possuem renda familiar per capita entre R$ 105,01 a R$ 210. Além disso, existem três situações em que o Auxílio Brasil é concedido aos requerentes:

Caso já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

É preciso lembrar que a família deve ser composta por algum dos membros, seja crianças, gestantes; mães que ainda estão em processo de amamentação, adolescentes ou até mesmo jovens que possuem idade entre 0 a 21 anos incompletos. Além disso, também lembramos que qualquer brasileiro pode se cadastrar no Cadastro Único a qualquer momento, desde que comprove através dos documentos socilitados a sua renda familiar per capita. Para isso, basta se direcionar até um ponto do CRAS mais próximo à sua residência portanto os documentos necessários. Lembre-se de que para receber auxílio federais é obrigatório estar inscrito no CadÚnico. Por isso, não perca a oportunidade, reúna seus documentos e dê entrada no Cadastro Único para receber mensalmente o Auxílio Brasil diretamente na sua conta pessoal.

