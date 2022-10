UNB oferece cursos gratuitos, on-line e ainda emite certificado; inscreva-se

Você já imaginou realizar cursos em uma das melhores universidades públicas do país, sem pagar exatamente nada por isso? O lado bom de ter um certificado emitido por uma universidade federal, estadual ou em algum instituto federal da nação é justamente por que ele traduz a alta qualidade de ensino e isso contribui para que o profissional seja melhor escolhido no mercado de trabalho. Por isso, investir na sua carreira fazendo cursos em universidades conceituadas é um dos principais caminhos para obter uma boa qualificação profissional. Nesta matéria, você vai conhecer quais são os cursos oferecidos pela UNB de modo on-line e com certificado.

Como funcionam os cursos da UNB?

A Universidade de Brasília é considerada um dos melhores centros de formação profissional do país tanto nacional quanto internacionalmente. Ela fica localizada em Brasília, no Distrito federal, e tem mais de 39.610 cursos de graduação. No entanto, para obter certificados da universidade é preciso estar inscrito em um curso presencialmente regular. A UNB oferece cursos gratuitos, on-line e ainda com certificado para interessados de todo país que desejam se capacitar profissionalmente.

Ao todo, são 19 cursos gratuitos que fazem parte também do programa Escola para Cidadania. A oportunidade de capacitação abrange diversas áreas do conhecimento e ainda possibilita aos participantes obter o certificado de conclusão reconhecido no Brasil e fora dele. A professora do programa, Therese Hofmann Gatti, explica que os cursos são totalmente on-line, aberto ao público, com acesso livre contínuo e ainda emite certificado diretamente na plataforma de ensino. A professora explica que, para o estudante obter a certificação, é necessário cumprir 50% do aproveitamento do curso. Mas caso não seja possível completar a carga horária, os participantes também poderão refazer o curso quantas vezes forem necessárias.

Veja também: SENAI abre vagas em cursos profissionalizantes GRÁTIS e a distância; inscreva-se

Onde realizar a matrícula no curso?

As matrículas podem ser realizadas em qualquer momento pelo site ead.escolaparacidadania.unb.br. Para isso, é necessário que o participante crie uma conta de uso com todos os seus dados pessoais e outros que forem exigidos pela plataforma. Depois disso, o interessado estará apto a se inscrever em qualquer um dos 19 cursos oferecidos pela UNB e pelo programa Escola para Cidadania. Vale lembrar que todo programa é autoinscricional, o que significa dizer que os participantes não necessitam de pré-aprovação ou qualquer outra burocracia para serem aprovados e iniciar os estudos.

Além disso, os cursos acontecem sem o auxílio de tutor, mas a todo tempo são enviados feedback automáticos e avisos para os estudantes. Mais uma vez, reforçamos que todo o curso é on-line, aberto a todos os públicos e não há limites para inscrição na plataforma ponto. Caso a dúvida seja sobre quais são os cursos disponibilizados pela plataforma, são os seguintes:

Cuidando de pessoas idosas;

Empreendedorismo de pesca;

Gestão da qualidade;

Higiene na indústria de alimentos;

Análise de riscos da construção civil;

Segurança da informação;

Processos industriais;

Comunicação escrita para o trabalho;

Planejamento de Negócios na pesca;

Demonstrações contábeis e sua análise;

Espanhol aplicado ao trabalho;

Inglês aplicado ao trabalho;

Dentre vários outros.

Veja também: SENAC aumenta período de inscrições para cursos gratuitos; ao todo são 1,8 mil vagas

Sobre o programa

O programa Escola para Cidadania surgiu em 2019 e até agora já tem 25.000 alunos cadastrados na plataforma. Além disso, os cursos da Escola para Cidadania foram distribuídos acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Dentro dos conceitos competências gerais propostas pela BNCC, os cursos oferecidos possuem abrangência simultânea, proporcionando uma aprendizagem mais ampla e completa.