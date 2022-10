Taxistas receberão 13° do Governo Federal e caminhoneiros terão auxílio antecipado

Você é taxista ou caminhoneiro e ainda está em dúvida se receberá o 13º auxílio do Governo Federal? Caso a resposta seja sim, temos boas notícias. Há algum tempo, existe a preocupação se haverá a possibilitar de o governo realizar o pagamento de um 13º auxílio para os taxistas e caminhoneiros que tiveram problemas financeiros e econômicos durante a pandemia de COVID-19. Nesse sentido, já foram formuladas algumas propostas e explicaremos para você quais são os dados referente a essa situação. Nesta matéria, você descobre todo sobre o auxílio dos taxistas e caminhoneiros e quando eles receberão o pagamento.

O que é o auxilio caminhoneiro e taxista?

Como bem sabemos, a pandemia de COVID-19 trouxe bastantes problemas financeiros e econômicos para diversas famílias do Brasil. Alguns profissionais viveram na pele os efeitos desse período. Neste sentido, o Governo Federal a época lançou um benefício financeiro mensal para taxistas e caminhoneiros a fim de melhorar a economia e possibilitar maior poder de compra esses profissionais. Por isso, desde agosto de 2022, eles recebem R$ 1 mil por mês para arcar com dívidas, investir no trabalho, entre outras utilidades do valor recebido.

Ademais, também foi interesse do governo diminuir os efeitos da covid e do aumento dos combustíveis no Brasil. É bom lembrar que para receber o valor desse benefício é necessário que as famílias dos profissionais conseguiam preencher os requisitos exigidos pelo governo ponto

Haverá pagamento de 13° salário?

Muitos desses profissionais ainda estão com dúvida se haverá o pagamento de 13º do auxílio taxista e caminhoneiro. A resposta é sim, e o anúncio será feito justamente no segundo turno das eleições de 2022. Ou seja, até o dia 30 desse mês de outubro. Ainda não há valor definido para as parcelas extras e tudo vai depender do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) em dezembro.

O calendário dos benefícios para taxistas que seria divulgado no dia 22 de outubro, em um sábado, foi antecipado para o dia 18 deste mês. Para os taxistas, a ideia do governo é que o pagamento seja realizado às vésperas do Natal e para os caminhoneiros tudo indica que o pagamento ocorrerá no dia 18 de outubro deste ano. De acordo com o MTP, ainda em dezembro, será feito um balanço para pagar uma parcela extra aos taxistas, o que ainda está em processo de realização.

Segundo o Ministério, a ideia é utilizar todo recurso destinado ao auxilio que foi viabilizado pela emenda constitucional n° 123. além disso, o objetivo é atender o máximo de motorista e taxistas possível, sobretudo aqueels que foram impactados pela alta dos combustíveis. Além disso, é importante afirmar que os valores que sobrarem do auxílio deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

No próximo mês, em novembro, o governo disponibilizará o calendário para os taxistas e caminhoneiros. Para esses últimos, a ideia é pagar seis parcelas de R$1000, enquanto para os taxistas ainda não há valor definido. Ao todo, o auxilio já soma 7 bilhões de reais.

