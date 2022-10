Reunimos 7 plataformas que oferecem cursos GRÁTIS e a distância: melhore seu currículo!

Se você é estudante ou trabalhador que deseja uma qualificação melhor, existem plataformas que estão dando oportunidade com cursos totalmente gratuitos e de forma 100% online para você conseguir estudar no horário vago. Essas instituições buscam sempre estimular as pessoas a estudarem para conseguir um currículo melhor e, assim, consequentemente um emprego melhor.

7 plataformas com cursos gratuitos, confira:

1 – SENAI – O SENAI é uma instituição muito famosa e reconhecida pelo seus níveis de cursos na categoria EAD de qualidade. Para complementar, o SENAI tem uma parceria com o Sesi, e dentro desta plataforma tem cerca de 18 cursos gratuitos que você pode ter acesso. Alguns cursos até possuem chats e professores para você tirar suas dúvidas. Para você obter o certificado é necessário realizar uma prova online no final do curso e atingir uma porcentagem, que irá mostrar no ínicio da prova.

2 – Escola Virtual da Fundação Bradesco – Essa instituição não forma apenas jovens para o mercado de trabalho e qualificação do currículo. A Fundação Bradesco, Escola Virtual também disponibiliza aulas que ajudam as pessoas para o preparatório do vestibular do Enem. Na plataforma tem mais 90 cursos com vários temas.

3 – SEBRAE – O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é reconhecido por ter uma plataforma que também busca ajudar a formar pessoas, oferecendo cursos online e totalmente gratuitos.Entre os cursos estão incluso: Marketing Digital e Comunicação para o Processo de Vendas de Pequenos Negócios, além de vários outros que buscam a capacitação para o empreendimento.

4 – Novotec- O Novotec está com vagas abertas, cerca de 1,7 mil vagas de estágio, especialmente para o público alvo de estudantes do ensino médio e jovens de 16 a 21 anos (podem estar cursando, ou já cursaram os cursos do Novotec). A plataforma tem cursos profissionalizantes totalmente gratuitos. Se caso você deseja se inscrever, todo processo deve ser feito pelo portal do CIEE e a pessoa residir no estado de São Paulo.

5 – FGV – A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição que tem cerca de 159 cursos na área de gestão, estratégias de negócios, entre outros. Os cursos são gratuitos e tem uma parceria com a Open Education Global (OEG). A Fundação Getúlio Vargas foi a primeira no Brasil a oferecer cursos gratuitos online desde o ano de 2008.

6 – Coursera – É uma plataforma que reúne basicamente cursos gratuitos de universidades, como por exemplo: Americanas Yale, Stanford e Harvard, no Brasil são: USP, UNESP e outras. E para complementar, a Coursera também tem uma parceria com o Google na área de tecnologia da informação. Coursera é considerada como uma das maiores plataformas de ensino a distância.

7 – Lúmina – Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o site da Lúmina tem cursos especialmente na área de ciências exatas, ciências humanas, tecnologias letras, arte, entre outros.

