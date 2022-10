Promoção com valor reduzido para o iPhone 13; veja como aproveitar a oferta

Já imaginou comprar um iPhone 13 com valor muito mais barato do que aquele vendido pela própria Apple? Pois é, o site Zoom está com uma ótima promoção onde o usuário pode comprar um iPhone de última geração e ganhar de volta parte do valor pago. A prática se chama Cashback e pode ser utilizada por qualquer usuário do site. Para isso, basta criar uma conta, procurar pelo celular na plataforma e realizar a sua compra. Tudo acontece de modo fácil, rápido e seguro, sem fraudes ou qualquer outra enganação. O Zoom é uma das plataformas de comparação de dispositivos móveis mais recomendadas e utilizadas do Brasil. Nesta matéria, você entende como tudo funciona e como aproveitar essa grande oportunidade. Por isso, confira o texto e saiba como comprar um iPhone mais barato.

Quais as vantagens de comprar um iPhone 13?

O iPhone 13 é um mais moderno existentes na Apple e no mercado internacional. Ele só fica atrás do iPhone 14 que foi lançado recentemente, ainda neste ano, em 2022. O iPhone 13 conta com o chip A15 Bionic que é um dos mais rápidos das gerações de iPhone. Além disso, o modelo também possui um design remodelado e uma câmera traseira dupla para melhores fotos e vídeos. A estabilização óptica da câmera também é um outro recurso utilizado pelo celular para gerar fotos mais incríveis aos usuários. Por isso, o iPhone é um dos celulares mais disputados e requisitados pelos usuários justamente devido à sua câmera fotográfica. Porém, ainda continua a ser um dos celulares mais caros do mercado de celulares.

Outro detalhe que contribui para que o iPhone ser muito desejado por brasileiros, por exemplo, é a sua duração de bateria que pode levar até 12 horas para um carregamento total diário. A tela do celular também possui uma maior dimensão, pois ela esconde o sensor de reconhecimento facial, o microfone, a câmera frontal, dentre outros. O iPhone 13 também fornece uma boa qualidade de vídeos, mensagens e jogos digitais. É realmente uma máquina para quem gosta de celulares que ajudem no dia a dia e desempenhem tarefas pesadas.

Veja também: iPhone usado? Não compre antes de ler essas instruções

Como funciona a oferta da plataforma Zoom?

A plataforma Zoom está dando uma oferta de 6% de Cashback para os usuários que comprarem um iPhone através do site: https://www.zoom.com.br/. Ou seja, um celular que custa quase R$ 5.200 está saindo por R$ 4.800, caso o pagamento seja feito à vista no site do zoom. Para fazer parte da promoção, basta se inscrever no site como usuário, pesquisar pelo celular e realizar a compra do aparelho.

O valor do Cashback será depositado em até 35 dias após a compra da carteira digital do usuário. Ele poderá sacar ou transferir o valor para outra conta bancária pessoal, quando o dinheiro estiver disponível. É sempre importante consultar o saldo para ver se o valor foi realmente transferido para a carteira digital.

Veja também: Comprou celular sem carregador? Receba R$ 300 por isso; veja como