4 carreiras para quem pretende trabalhar apenas de modo remoto

Esse é um assunto que dominou a geração por esses tempos. Antes ninguém imaginava trabalhar em casa, agora já virou preferência. Com os avanços da tecnologia, o mercado de trabalho junto com o mercado digital possibilitou a oportunidade do nomadismo digital, que é um estilo de vida mais “livre”, ou seja, você pode trabalhar remotamente e estar viajando ao mesmo tempo.

Nomadismo digital se tornou popular para o trabalhador

Quem nunca se imaginou trabalhando remotamente agora está desejando. Com essa nova possibilidade de trabalhar em casa, ou até mesmo viajando, milhares de pessoas se interessaram por essa ação. Cerca de 35 milhões de pessoas já estão utilizando essa nova prática de trabalho. Tanto para ter uma renda fixa, quanto para ter uma renda extra.

A estimativa é crescente, uma pesquisa feita pelo Nomad List, nos mostra que no ano de 2035 é possível chegar até 1 bilhão de pessoas trabalhando remotamente (nômades). E uma grande novidade é que diversos países estão entrando na onda e disponibilizando oportunidades que garantem estabilidade para os profissionais com interesse nesse tipo. Você pode passar mais tempo em determinado país para aprender sobre a cultura do mesmo.

Quais são as carreiras que pretendem trabalhar em modo remoto?

Desenvolvedor

Como a tecnologia está em avanço, o profissional de desenvolvedor não fica de fora. Ele é um dos mais procurados pois tem como função escrever para computadores, softwares para websites, entre outros. Na essência, ele tem como princípio formular uma transformação digital para as empresas.

Se você tem desejo de futuramente trabalhar em modo remoto e gosta de tecnologia é uma ótima opção de profissão para estudar.

Editor de vídeos

Essa profissão é bastante requisitada por agências de conteúdo audiovisual, produtoras. Basicamente, o editor de vídeo tem como função gerar um conteúdo comercial, montar e finalizar. A internet disponibiliza vários cursos gratuitos pois sempre estão precisando de profissionais nessas áreas, para editar e concluir vídeos das empresas e agências.

Escritor: produtor de conteúdo

Essa é uma área que desde quando sites e blogs surgiram nunca parou de aparecer oportunidade. A criação de conteúdo é essencial para o alimento diário dos sites, revistas onlines, blogs de notícias. Mas não basta somente gostar e saber escrever, é claro que isso é essencial, mas o produtor também deve ter um breve conhecimento na área de otimização de busca, como o SEO.

Designers de interface e de experiência do usuário

Os dois são uma junção que forma um ótimo time. O Designer de interface tem como princípio criar a interface de um aplicativo/site/blog. Já o Designer de experiência do usuário tem como princípio aprimorar toda a criação pelo interface e trazer uma interação do usuário com os clientes através dos produtos. Também tem cursos gratuitos para quem tem interesse.

