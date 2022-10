Passo a passo para usar o cartão VIRTUAL do Auxílio Brasil

As plataformas digitais contribuem enormemente para que até mesmo os programas de benefícios sociais brasileiros fossem deslocados para o mundo virtual. Nesse sentido, o cartão virtual do Auxílio Brasil tem como pretensão contribuir para que as famílias tenham no seu celular o acesso à conta do programa e realizem pagamentos e compras através do QR code e demais transações que são possibilitados pelo aplicativo. Assim, tudo se torna mais prático e rápido para quem deseja realizar os pagamentos. Nessa matéria, você entende o passo a passo para utilizar o seu cartão virtual do Auxílio Brasil.

O que é o auxilio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa que completará quase um ano de existência e tem por objetivo contribuir com as famílias de baixa renda a partir de um valor mínimo estipulado mensalmente. Ele teve início durante a pandemia e foi projetado pelo Governo Federal justamente para garantir as famílias em vulnerabilidade social uma renda mínima que hoje é de R$600. No início do programa, a intenção era destinar as famílias R$300 mensalmente, mas depois o Congresso aprovou o valor atual.

Além disso, é importante destacar que os pagamentos de benefícios são realizados mês a mês e o calendário segue o último dígito do número NIS dos beneficiários. Por isso, é sempre importante conferir quais serão os próximos pagamentos do mês do seu benefício, utilizando o seu número NIS como referência.

Para que serve o cartão virtual

Antes de tudo, é fundamental lembrar que o cartão virtual não substitui o cartão físico. Ou seja, você pode usar ambos os cartões. No entanto, o cartão virtual é prático, rápido e eficaz, porque você pode comprar e realizar transações a qualquer momento do dia através do seu celular. Além disso, ele também permite aos usuários realizar variadas funções através do QR code. Segundo o próprio governo federal, a atualização do cartão virtual tem como fundamento atualizar a situação das famílias que ainda utilizavam o cartão do programa antecessor ao Auxílio Brasil, conhecido como Bolsa Família.

Também de acordo com o ministro da cidadania, o cartão virtual é uma grande ferramenta porque auxilia os usuários a realizarem compras sem a necessariamente se deslocar dentro da cidade. Isso garante maior segurança e conforto aos beneficiários do programa.

Como utilizar o cartão virtual

Para de usar o cartão virtual do auxílio Brasil, é necessário que você siga alguns passos. O primeiro deles, e mais importante, é instalar o Caixa Tem no seu aparelho celular. Para isso, acesse: https://apps.apple.com/br/app/caixa-tem/id1485424267. A seguir, conheça o passa a passo para você utilizar o cartão virtual do Auxílio Brasil no seu smartphone: