Conheça os melhores cursos para quem quer trabalhar na área de tecnologia

O mercado de Tecnologia da Informação, também chamado de TI, é um dos mais concorridos ultimamente no Brasil e fora dele. Por isso, é mais que necessário que os profissionais da área tenham capacitação e atualização do mercado recorrentes, para que possam de fato assumir posições dentro do mercado profissional. Nesse sentido, há diversas opções de cursos profissionalizantes de ótima qualidade, on-line e gratuitos, para profissionais de tecnologia. Nesta matéria, você confere alguns deles. Não esqueça de acessar o link disponível nos parágrafos abaixo, para ter acesso imediato à página de inscrição nos cursos.

Curso Profissionalizante em programação

Um dos cursos que está em grande evidência no momento é do Instituto Proa que tem 150 vagas disponíveis para profissionais que desejam entrar para o mundo da programação. No entanto, caso você ainda seja uma pessoa que estuda e não esteja inserida no mercado, o curso é justamente voltado para jovens que possuam entre 17 e 22 anos. Para se inscrever, é necessário que você esteja ou já tenha concluído o terceiro ano do ensino médio em escola pública e seja morador da Grande São Paulo. O curso é gratuito, semi presencial e tem duração de seis meses, além de uma carga horária diária de 4h. Todas pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 10 pelo link: https://www.proa.org.br/proprofissao/. A seguir, No curso, saiba o que você vai aprender no curso:

Núcleo Técnico Desenvolve as competências técnicas do aluno em Programação Java por meio de trabalho em grupo, vivências corporativas, projetos e atividades. Núcleo Comportamental Desenvolve as competências sociocomportamentais e o perfil profissional do aluno por meio de atividades relacionadas ao autoconhecimento, propósito, carreira e mercado de trabalho. Núcleo Cultural Ajuda a expandir o repertório cultural dos jovens e proporciona experiências práticas com o mercado de trabalho. Demo Day Trabalho de conclusão onde os jovens abordam os conhecimentos técnicos e comportamentais aprendidos no curso. Reunião de Responsáveis Apresentação do programa aos responsáveis, buscando aprovação, compromisso e apoio. Atividades Extracurriculares Visita a espaços culturais, empresas e ao centro histórico de São Paulo.

Plataforma com conteúdo diversificado

Outro curso bastante chamativo e prático para os profissionais é disponibilizado na plataforma Eu Capacito. Nela, a opção gratuita de capacitação on-line é oferecida por diferentes institutos de educação. Para se inscrever, acesse o site: A seguir, conhece as principais capacita sonhos disponíveis na plataforma: https://www.proa.org.br/proprofissao/ Conheça, a seguir, quais são os cursos disponíveis na plataforma e se inscreve de modo rápido, fácil e prático:

DevOps e Agile Culture, da Fiap: qualificação sobre DevOps, metodologias e práticas de desenvolvimento de software, conhecimento da agilidade, UML e outros;

Segurança digital — Cybersecurity essentials, da Cisco: apresenta princípios básicos para combater crimes cibernéticos em 30 horas de formação;

Venha programar em Java, da Oracle: apresenta os fundamentos da programação Java, com a abordagem de variáveis, classes, objetos, loops, arrays e construções de decisão;

Cybersecurity, da Fiap: em 11 capítulos com duração de 60 horas, curso tem introdução sobre o tema e fala sobre TCP/IP, engenharia social, criptografia e outros.

Lógica de programação, da SoulCode: são seis horas de curso para ensinar fundamentos de lógica, conceitos básicos de programação e estruturas de controle;

Análise de dados no Power BI, da Microsoft: orienta sobre análises avançadas e sobre como manusear visuais de IA no Power BI;

