Como lucrar com jogos sem ser pro player! 5 formas diferentes

Você gosta de jogos online, mas não se considera tão bom a ponto de compor uma equipe e se destacar pelas suas habilidades? Saiba que existem maneiras de lucrar com jogos e que podem ser bem mais criativas e eficientes.

Separamos 5 dicas de como lucrar com jogos sem precisar ser um jogador de relevância no mundo dos esportes eletrônicos (e-sports). Confira cada uma delas e veja se elas podem te ajudar a conquistar seus objetivos.

1 – Lucrar com jogos transmitindo partidas

Uma das maneiras de fazer um dinheiro extra ou até sua renda principal com jogos na internet é através da transmissão de partidas. Se você gosta de games digitais e gostaria de trabalhar com isso, saiba que esta é uma área bem interessante.

Você pode usar o YouTube ou a Twitch para fazer lives comentadas a respeito de partidas de algum jogo específico. O ideal é escolher alguma game que seja do seu domínio. Com o tempo, é possível construir uma comunidade interessante para ganhar um bom dinheiro com os jogos.

2 – Faça um blog

Se o seu dom está na escrita e você ama acompanhar o mundo dos e-sports, por que não escrever um blog sobre o tema. Para isso, aprenda um pouco de escrita voltada para otimização de conteúdo em SEO (Search Engine Optmization) e consiga ranquear o seu conteúdo em boas posições no Google.

Monetize o seu site através do Adsense e ganhe com as publicidades, assim como ocorre com os vídeos no YouTube. Aposte em imagens e em conteúdos interativos para atrair e fidelizar a sua audiência. Você pode utilizar o wordpress, blogger ou outras ferramentas.

3 – Sites de apostas

Atualmente, o Brasil vive uma onda de sites de apostas que podem ajudar a lucrar com jogos na internet. Se você domina o assunto, existem até sites que geram apostas sobre games digitais.

No entanto, essa é uma modalidade mais arriscada, pois você também vai perder dinheiro ao decidir apostas.

4 – Vídeos tutoriais para lucrar com jogos

Outra maneira de lucrar com jogos digitais é fazendo tutoriais de como aperfeiçoar a técnica e de como se tornar um jogador melhor. Muitas pessoas estão buscando esse tipo de conhecimento.

Se você tem bastante conhecimento em algum game, aproveite para ensinar outras pessoas. Quem sabe você pode até vender algum curso sobre o assunto e lucrar ainda mais com o tema.

5 – Vídeos jogando

Por fim, também é possível apenas lucrar com jogos enquanto e diverte na frente do PC. A transmissão de suas próprias partidas pode render bons frutos na internet.

Se você for uma pessoa carismática e conseguir chamar a atenção de outras pessoas com seu conteúdo, em um médio prazo poderá viver exclusivamente desse tipo de renda.