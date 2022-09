Mega-Sena vai pagar um dos maiores prêmios da história: saiba como concorrer!

O resultado do concurso 2524 da Mega-Sena desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, frustrou muita gente. Isso porque, pela 14ª vez seguida, o prêmio acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio para o sorteio que acontece neste sábado, dia 1º de outubro de 2022, tem um valor previsto de R$ 300 milhões.

Esse prêmio é um dos maiores valores já pagos pela Mega-Sena. É o mesmo montante sorteado na Mega da Virada em 31 de dezembro de 2020. Em um sorteio regular, só perde para o de 11 maio de 2019, que pagou R$ 289.420.865,00, mas que, corrigido pela inflação, o prêmio vale atualmente R$ 355.112.107,95.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

Quatrocentas e quatro pessoas acertaram cinco dezenas e levaram para a casa R$ 43.914,62; enquanto 30.194 apostas ganharam R$ 839,40 por terem acertado quatro números. Os jogos para este sábado podem ser feitos também nas lotéricas e pela internet até as 19h. Cada aposta mínima é de R$ 4,50.

Como apostar na Mega-Sena e concorrer ao prêmio de R$ 300 milhões?

Quem quiser concorrer ao prêmio de R$ 300 milhões da Mega-Sena pode apostar até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas ou pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado por celular, computador ou outros dispositivos. Mas você precisa ter 18 anos ou mais e fazer um cadastro, bem como preencher o número do cartão de crédito.

Quais as chances de vencer na Mega-Sena?

Embora atraia muita atenção por causa dos altos prêmios pagos, vencer na Mega-Sena é algo bem difícil. A probabilidade varia de acordo com o tipo de aposta realizada ou do número de dezenas apostadas. A chance de ganhar com um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 4,50, é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Caso você tenha mais dinheiro para investir, pode fazer uma aposta da Mega-Sena mais cara. Se você jogar 15 números (limite máximo), precisará desembolsar R$ 22.522,50. Dessa forma, a probabilidade de levar o prêmio cresce bastante, mas ainda assim não é tão alta. De acordo com a caixa, você tem 1 chance em 10.003.

Quais os números mais sorteados?

O número que mais sai nos sorteios da Mega-Sena, de acordo com o histórico da loteria, é o 53, que já teve a sorte de aparecer em 290 resultados. Em seguida, estão as dezenas: 10, 05, 42, 37, 33, 23, 41 e 04 e 30. Os que menos saem, por outro lado, são 26, 55, 21, 15, 22, 48, 03, 09, 31 e 14.

Caso você queira apostar em outra linha, algumas dezenas que não saem há muito tempo são: 18, 30, 31, 09, 56, 11, 14, 42, 26 e 43.

Confira os 10 maiores prêmios já sorteados

11/05/2019 – R$ 289.420.865,00 (R$ 355.112.107,95, atualizado pela inflação)

27/02/2020 – R$ 211.652.717,74 (R$ 253.915.574,75, atualizado pela inflação)

25/11/2015 – R$ 205.329.753,89 (R$ 297.738.183,77, atualizado pela inflação)

22/12/2015 – R$ 197.377.949,52 (R$ 283.345.895,70, atualizado pela inflação)

19/03/2022 – R$ 189.381.872,36 (R$ 194.672.141,34, atualizado pela inflação)

22/11/2014 – R$ 135.315.118,96 (R$ 215.696.223,76, atualizado pela inflação)

19/06/2019 – R$ 124.209.628,25 (R$ 152.204.217,84, atualizado pela inflação)

02/04/2022 – R$ 122.627.171,80 (R$ 124.043.184,54, atualizado pela inflação)

18/09/2019 – R$ 120.085.143,97 (R$ 146.695.039,18, atualizado pela inflação)

31/05/2022 – R$ 117.557.270,98 (R$ 117.667.469,17, atualizado pela inflação)

