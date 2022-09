Conheça a ferramenta do Google ajuda a remover suas informações pessoais da INTERNET

A tecnologia, sem dúvida, traz vários benefícios no usuário. Ela possibilidade comodidades como fazer compras sem sair de casa, pedir uma comida do restaurante que você mais gosta pelo celular, garantir sua entrada de cinema com poucos cliques. No entanto, de tanto nos cadastramos em sites e aplicativos, nossas informações pessoais da internet acabam sendo propagadas e podem ser facilmente acessadas por qualquer um.

E deixar nossos dados expostos na web é, de fato, algo perigoso. Ficamos sujeitos a golpes, tentativas de extorsão, assaltos, entre tanto outros tipos de crime. Isso sem contar as empresas que monitoram nossos dados para oferecer produtos e serviços. E muitas das vezes são persistentes, ligando o dia inteiro, perturbando o nosso cotidiano e a concentração no trabalho. Por isso, um anúncio do Google sobre a remoção de informações pessoais da internet animou muito os usuários.

Quando as informações pessoais serão removidas da internet?

O Google, de tempos em tempos, anuncia mudanças em seu algoritmo e na sua política de privacidade. Recentemente, a empresa responsável pelo buscador anunciou uma novidade muito interessante para os usuários. De acordo com a empresa, ela vai abranger mais informações pessoais que os usuários pedem para remover há tempos dos resultados da pesquisa do navegador. Entre essas informações, estão dados como informações de contato, número de telefone, e-mail ou endereço. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28), durante o evento “Search On 2022”.

A nova ferramenta do Google, o “Resultados sobre você”, permite que as pessoas pesquisem e descubram quais são as informações pessoais que estão disponíveis sobre elas na internet. Dessa forma, a empresa promete combater ferrenhamente o vazamento de dados pessoais e promovendo maior segurança no ambiente digital. Se o usuário ainda encontrar alguma informação pessoal, ela poderá requerer à companhia a remoção do conteúdo. O Google disse ainda que a pessoa conseguirá consultar o status da solicitação para saber quando ela for aprovada.

Como usar a nova ferramenta do Google?

Apesar do anúncio recente, a nova ferramenta de remoção de informações pessoais da internet do Google já está ativa. Atualmente, você pode utilizá-la em celulares com os sistemas operacionais Android e iOS. No próprio perfil do Google, o recurso já vai aparecer bem ao lado da foto da pessoa, no canto superior direito. Vá na imagem e faça a pesquisa e solicite a remoção dos dados tocando nos três pontinhos ao lado. Depois disso, basta aguardar a resposta da empresa.

Mas vale destacar que a nova ferramenta do Google ainda não está funcionando para os usuários brasileiros. Apenas os Estados Unidos e alguns países europeus já têm acesso ao recurso. A gigante da internet ainda não anunciou quando a novidade chegará no Brasil e em outras nações do mundo.

Search On 2022

Durante a cerimônia realizada pelo próprio Google, a companhia também fez diversos anúncios referentes aos seus produtos e serviços de busca. A empresa garantiu ainda que recurso sobre as informações pessoais vai ser amplamente divulgado aos usuários dos Estados Unidos.

Sem detalhar muito, o Google também revelou que pretende lançar outra nova ferramenta para que os usuários recebam notificações proativas sobre as próprias informações de contato que aparecem nos resultados de busca. O recurso será disponibilizado no Google App ou através dos três pontinhos que ficam ao lado de cada resultado na pesquisa da plataforma em breve.

