Hortelã: descubra 7 benefícios para a sua saúde

A hortelã é uma planta que conquistou o mundo, e não é à toa. Essa herbácea perene, que tem suas raízes na Europa e na Ásia, é muito valorizada pela sua fragrância refrescante e sabor inconfundível. No dia a dia, ela aparece em pratos doces e salgados e, claro, em bebidas que vão de chás a coquetéis.

Além de dar um toque especial nas receitas, a hortelã traz uma série de benefícios para a saúde que merecem ser explorados. No Brasil, ela até faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde, o que já diz muito sobre a sua importância.

Vamos conhecer 7 vantagens de adicionar a hortelã à sua vida e como usá-la de maneiras simples e práticas!

1. Alivia dores de cabeça

Quando a pressão sobe e a dor de cabeça aparece, a hortelã pode ser uma grande aliada. Ela é conhecida por suas propriedades calmantes e refrescantes, graças ao mentol que a planta contém. Isso ajuda a relaxar e pode reduzir a sensação de tensão na cabeça.

Sabia que a enxaqueca afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo? É um dos maiores motivos de sofrimento e, muitas vezes, um chazinho de hortelã pode ajudar a aliviar esse mal.

2. Melhora a digestão

Se você já sentiu aquele desconforto após uma refeição, vai gostar de saber que a hortelã ajuda a relaxar os músculos do trato digestivo. Está com cólicas, gases ou inchaço? O chá de hortelã pode ser a solução. Ele ainda estimula a produção de bile, ajudando na digestão de gorduras e mantendo o fígado em dia.

Pesquisas mostram que o óleo essencial de hortelã é super eficaz para tratar a flatulência, unindo propriedades digestivas e analgésicas.

3. Alívio do estresse e da ansiedade

Quem não gostaria de ter um pouco mais de paz no dia a dia? O aroma fresco da hortelã pode ser seu parceiro nessa missão. Com suas propriedades calmantes, ela ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, promovendo uma sensação de alívio.

Colocar algumas folhas frescas na água que você leva para o trabalho pode fazer toda a diferença na sua rotina!

4. Melhora a concentração

Se você precisa de foco durante os estudos ou no trabalho, a hortelã pode ser a chave. Seu aroma estimula o cérebro e ajuda a aumentar a clareza mental. Basta inalar seu cheirinho refrescante e você pode se sentir mais alerta e disposto.

Quem já experimentou levar um sachê de hortelã na bolsa e cheirar durante períodos de cansaço sabe como isso ajuda!

5. Redução de cólicas menstruais

As mulheres que enfrentam cólicas durante o ciclo menstrual podem encontrar alívio no chá de hortelã. Suas propriedades relaxantes atuam nos músculos uterinos, diminuindo a intensidade e a duração das dores.

Nada como um chazinho quentinho para fazer companhia nesses dias, certo?

6. Ação antibacteriana

A hortelã também se destaca quando o assunto é saúde bucal e prevenção de infecções. Suas propriedades antibacterianas ajudam a controlar o crescimento de bactérias, o que é ótimo para manter feridas e a boquinha saudáveis.

Um bochecho com chá de hortelã pode dar aquele frescor e carinho que a sua boca merece.

7. Alívio de sintomas respiratórios

Se você anda resfriado ou com a garganta inflamada, a hortelã pode ajudar. Suas propriedades anti-inflamatórias e descongestionantes aliviam sintomas como tosse e congestão nasal, facilitando a respiração.

Quem nunca tomou um chá quente com hortelã quando estava com aquele nariz entupido?

Formas de utilizar a hortelã

Incorporar a hortelã na rotina é fácil e saboroso! Veja algumas dicas:

Chá de hortelã : Prepare com folhas frescas ou secas. É uma maneira prática de aproveitar os benefícios.

: Prepare com folhas frescas ou secas. É uma maneira prática de aproveitar os benefícios. Saladas : Adicione folhas frescas às suas saladas para um toque especial.

: Adicione folhas frescas às suas saladas para um toque especial. Smoothies e sucos : Um pouco de hortelã traz frescor a qualquer bebida.

: Um pouco de hortelã traz frescor a qualquer bebida. Molhos e pestos : Use para preparar um molho diferente para massas ou carnes.

: Use para preparar um molho diferente para massas ou carnes. Sobremesas: Mais do que um tempero, a hortelã pode ser a estrela em sorvetes e mousses.

Cuidados importantes

Apesar de todos os benefícios, a hortelã deve ser consumida com cuidado. Ela não substitui o tratamento médico e, em casos sérios, é fundamental consultar um profissional. Além disso, o uso excessivo, especialmente na forma de óleos essenciais, pode trazer reações indesejadas.

Com todas essas dicas, fica fácil perceber que a hortelã é muito mais do que apenas um tempero! Incorporá-la no seu dia a dia pode trazer frescor e saúde de várias formas.