Globo amplia cobertura do Carnaval 2026 com inovações tecnológicas

A emissora está se preparando para uma cobertura abrangente do Carnaval em 2026, com foco na multiformatização da programação durante o mês de fevereiro. A proposta é integrar a transmissão na TV aberta, plataformas digitais e canais de assinatura, permitindo um acompanhamento diversificado da festa, que inclui desde os blocos de rua até os grandes desfiles que acontecem nos Sambódromos das principais cidades.

Os desfiles do Grupo Especial de São Paulo e Rio de Janeiro receberão melhorias tecnológicas e mudanças na equipe. Em vez de manter uma estrutura fixa, a emissora vai utilizar recursos visuais e uma equipe posicionada estrategicamente para criar uma experiência mais envolvente para o público.

No Sambódromo do Anhembi, nos dias 13 e 14 de fevereiro, Judson Salles deixará seu espaço habitual como comentarista e se juntará à equipe na avenida, onde poderá analisar em tempo real os aspectos técnicos, estéticos e narrativos das apresentações. Com isso, ele poderá captar detalhes enquanto as escolas desfilam.

Aílton Graça também terá um espaço especial na concentração, chamado “Consulado do Aílton”, onde mostrará os bastidores e a ansiedade das escolas antes de entrarem na pista. Essa iniciativa busca trazer à tona o clima que envolve a preparação para o desfile.

Outro destaque será o “POV do Mestre”, que irá equipar os mestres de bateria com câmeras especiais, permitindo que o público veja ângulos que normalmente não são acessíveis. Durante a dispersão, Milton Cunha estará na Embaixada Globeleza para discutir os enredos e oferecer uma análise crítica sobre as apresentações.

Os apresentadores Valeria Almeida e Everaldo Marques vão comandar uma transmissão especial a partir do estúdio da emissora em São Paulo. Com painéis de LED e tecnologia moderna, eles criarão um ambiente que simula a presença dos apresentadores dentro do Sambódromo, proporcionando um acompanhamento didático e em tempo real das 14 escolas do Grupo Especial.

A diretora de Gênero de Música e Eventos destacou que a intenção é aproximar ainda mais o público da festa, fazendo com que se sintam dentro do desfile, com uma equipe de especialistas e repórteres ao longo da pista.

No Rio de Janeiro, a cobertura acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com Alex Escobar e Karine Alves à frente da transmissão. Mariana Gross estará na concentração, mostrando os preparativos finais e os rituais antes da entrada das escolas na Sapucaí.

Uma inovação técnica para este ano será a participação de Pretinho da Serrinha, que deixará o estúdio para atuar próximo às baterias, utilizando uma câmera integrada à transmissão para captar a energia e a vibração dos ritmistas ao vivo durante os desfiles.

Pela primeira vez, a emissora irá acompanhar a comunicação interna das escolas durante as apresentações. A iniciativa, chamada “Frequência do Samba”, mostrará as interações por meio de rádios e fones de ouvido entre diretores e integrantes da escola, permitindo ao público entender melhor as decisões e tensões que ocorrem em tempo real.

A programação abrangente incluirá todas as escolas do Grupo Especial de São Paulo e Rio de Janeiro, com transmissões ao vivo para todo o Brasil. A apuração dos resultados do Carnaval de São Paulo está marcada para o dia 17 de fevereiro, às 16h, enquanto a do Rio de Janeiro ocorrerá no dia 18, após a apresentação de “Rainha da Sucata”.

O projeto “Glô na Rua” chega ao seu quarto ano, ampliando sua cobertura para 20 cidades brasileiras, com 60 entradas entre os dias 17 de janeiro e 17 de fevereiro. A equipe, composta por diversos apresentadores, mostrará manifestações do Carnaval em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, entre outras.

A direção do projeto enfatizou que “Glô na Rua” reflete a essência do Carnaval brasileiro, com sua diversidade e riqueza cultural. Neste ano, a cobertura será ampliada para contar mais histórias e tradições do evento.

A cobertura do Carnaval envolverá diversos canais da emissora, como TV Globo, Globoplay, Multishow, GNT, GloboNews, g1, gshow e Receitas. Com isso, a proposta é alcançar um público amplo durante o período festivo, oferecendo conteúdo diversificado em diferentes plataformas.