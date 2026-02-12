Audiência da TV: dados consolidados de 11/02/2026

A novela “Três Graças” alcançou sua melhor média de audiência na noite anterior à exibição de uma partida de futebol, mostrando uma boa performance à frente de outros programas. Em contrapartida, a novela “Êta Mundo Melhor!” viu uma queda em seus índices de audiência devido à mudança no seu horário de exibição, que foi antecipado. Inclusive, nem o programa “Nevou na Globo”, voltado para as Olimpíadas de Inverno, conseguiu aumentar a audiência da novela das seis.

Do lado do SBT, a primeira temporada do reality show “Love Taste” se despediu com uma audiência baixa, indicando que não conquistou o público esperado.

Na Record, o programa “Balanço Geral SP” também enfrentou dificuldades e registrou uma baixa audiência, gerando preocupação entre os executivos da emissora.

Confira os dados de audiência de quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.

Na Globo, os programas matinais como “Bom Dia SP” e “Bom Dia Brasil” mantiveram-se com índices médios, enquanto o “Jornal Nacional” alcançou 20,2 pontos. A novela “Três Graças” se destacou com impressionantes 24 pontos, sendo um dos programas mais assistidos do dia. Ao mesmo tempo, a exibição do futebol entre São Paulo e Grêmio teve uma boa aceitação, registrando 18,3 pontos, enquanto o programa “BBB 26” conquistou 12,1 pontos.

Na Record, os números de audiência variaram, com o “Balanço Geral SP” chegando a 5,1 pontos. Outros programas, como “A Escrava Isaura” e “Cidade Alerta”, também apresentaram resultados mistos.

No SBT, a audiência de manhã foi mais baixa, com “Love Taste” registrando apenas 1,8 ponto. O desempenho de programas como “The Noite” e “Operação Mesquita” também foi fraco, com índices abaixo de 2.

Na Band, a audiência foi igualmente desafiadora, com programas marcando índices reduzidos.

Esses números são importantes para as emissoras, pois ajudam a direcionar as estratégias de programação e publicidade ao longo do dia. Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78 mil domicílios na Grande São Paulo, um dado relevante para o mercado publicitário.