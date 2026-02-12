Atuais senadores: confira a lista completa

O Senado Federal do Brasil, estabelecido pela Constituição de 1988, é composto por 81 senadores, com três representantes de cada estado e do Distrito Federal. Essa estrutura garante uma representação igualitária, em contraste com a Câmara dos Deputados, onde a distribuição de cadeiras é feita de acordo com a população de cada unidade federativa.

Cada senador tem um mandato de oito anos. Em geral, dois senadores de cada estado são eleitos em uma eleição, enquanto o terceiro concorre na eleição seguinte. Assim, nas eleições de 2026, haverá duas vagas em disputa por estado, enquanto em 2030 apenas uma será preenchida.

Senadores do Paraná em 2026

Atualmente, os senadores do Paraná são Sergio Moro (União Brasil), Flávio Arns (PSB) e Oriovisto Guimarães (PSDB). No entanto, Moro deverá se afastar para concorrer ao cargo de governador do Paraná, e Arns e Guimarães não devem buscar a reeleição. Isso significa que, a partir de 2027, o Paraná poderá ter três novos representantes no Senado. Moro será substituído por seu suplente, Luís Felipe Cunha, que cumprirá o mandado até 2031.

Candidatos ao Senado pelo Paraná em 2026

Deltan Dallagnol (Novo): Ex-procurador da República, Dallagnol se destacou pela sua participação na Operação Lava Jato. Em 2020, foi eleito deputado federal, mas teve seu mandato cassado em 2023 por irregularidades. Filipe Barros (PL): Formado em Direito, Barros iniciou sua trajetória política como vereador em Londrina e foi eleito deputado federal, onde se firmou como um dos representantes da direita no Congresso. Gleisi Hoffmann (PT): Formada em Direito, Gleisi Hoffmann começou sua carreira política na década de 2000 como parte da equipe do ex-presidente Lula. Foi eleita senadora em 2010 e já ocupou cargos importantes, como o de deputada federal. Cristina Graeml (Podemos): Jornalista e política, Cristina possui uma trajetória na mídia e já se candidatou à Prefeitura de Curitiba. Em 2026, deseja competir por uma vaga no Senado. Álvaro Dias (MDB): Com uma longa carreira política, Álvaro é formado em História e se destacou como um dos principais políticos do estado desde os anos 1960. Ele já foi senador, deputado e governador do Paraná, mas não conseguiu eleição em 2022 e não será candidato em 2026.

Composição do Senado

Os partidos com maior representação no Senado atualmente incluem o PL, com 15 senadores, seguido pelo PSD com 13 e MDB com 10 representantes. A importância do Senado se dá pelo seu papel na aprovação de leis e indicações, como as de ministros do Supremo Tribunal Federal. A dinâmica entre o Governo e o Congresso é essencial para a governabilidade.

Para acompanhar as atividades dos senadores, o portal do Senado disponibiliza informações sobre votações, gastos de gabinete e o desempenho de cada parlamentar. No perfil de cada senador, os cidadãos podem verificar como estão sendo utilizados os recursos públicos e quais as posições adotadas em projetos de lei.

As eleições de 2026 prometem trazer mudanças significativas na composição do Senado, com novas oportunidades para os eleitores escolherem seus representantes.