Coluna RC celebra os cinco anos do menino Enrico

Novos Ciclos e Celebrações na Cidade

Na última terça-feira, dia 10, o engenheiro civil Rafael Gustavo Mansani, que ocupa o cargo de diretor executivo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, comemorou seu aniversário em um momento íntimo com a família. Nesta data especial, desejamos a ele muitas felicidades e realizações em seu novo ciclo.

Ainda no dia 10, Christoffer Penteado e Lorene Mezzomo Caldeira Penteado celebraram o quinto aniversário de seu filho Enrico. A família uniu-se em uma festa cheia de carinho e alegria, e desejamos a eles saúde e muitos momentos felizes pela frente.

Nesta quinta-feira, dia 12, o jornalista Jair Marques Junior comemorou sua nova idade. A equipe da coluna expressa votos de um ano repleto de alegrias, conquistas e inspiradoras realizações em sua vida pessoal e profissional.

Na mesma data, o jornalista e empresário Clarison Kwasniewski também recebeu homenagens pelo seu aniversário. Desejamos a ele um novo ciclo marcado por superações e muitos motivos para festejar.

No dia 11, Maria Luiza Weber celebrou mais um ano de vida ao lado de seu marido, Vinicius Albuquerque. Nossos votos são de um novo ano repleto de alegrias e sucesso em sua trajetória.

A empresária Carla Santos Favarin tornou-se uma das novas formandas do curso de Psicologia da Unicesumar. Desejamos a ela muito sucesso e conquistas nesta nova etapa de sua vida.

A empresária Karen Marcondes, que é referência em inovação no setor de eventos, também comemorou seu aniversário na quarta-feira, dia 11. Ela estava acompanhada de seu filho, Gabriel Marcondes. Nossos votos de felicidade e sucesso a ela.

Esses aniversários e conquistas refletem novos começos e a importância de celebrar a vida em comunidade. Que todos possam alcançar seus objetivos e conquistar suas metas neste novo ciclo.