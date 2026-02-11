Influencer com 1 milhão de seguidores se envolve em acidente fatal

Na madrugada de quarta-feira, 11 de outubro, um acidente trágico ocorreu no Túnel Max Feffer, na zona oeste de São Paulo, resultando na morte de um motociclista de 32 anos, identificado como William Oliveira Santos. O carro envolvido no acidente era um Tesla Cybertruck, dirigido pelo influenciador digital Igor Costa Alves.

Igor possui um grande número de seguidores nas redes sociais, com cerca de 1,7 milhão de pessoas o acompanhando no Instagram. Ele é conhecido na área de harmonização facial e já atendeu mais de 10 mil pacientes, entre eles a famosa cantora Gretchen. Pouco antes do acidente, o influenciador havia postado uma foto saindo de uma quadra de futebol, onde o veículo estava visível.

Após o acidente, Igor imediatamente desceu do carro e chamou os serviços de emergência, permanecendo no local até a chegada da polícia. Ele foi levado à delegacia para registrar o ocorrido, mas não foi preso, pois não havia evidências de que ele estivesse sob efeito de álcool, excedendo a velocidade ou agindo de maneira imprudente.

O motorista apresentou à polícia uma gravação do acidente, feita pela câmera do próprio veículo, e as imagens estão sendo analisadas pelas autoridades. Segundo o relato de Igor, ele passava pelo cruzamento com o semáforo verde quando William teria entrado na contramão de forma inesperada, causando a colisão.

Assim que a polícia militar chegou ao local, William já estava recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos.

O Tesla Cybertruck, que mede aproximadamente 5,67 metros de comprimento, é um veículo elétrico projetado pela Tesla, e seu preço no Brasil varia entre R$ 840 mil e R$ 1,5 milhão. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial de Pinheiros como morte suspeita, e as investigações continuam em andamento.