Quina 6950: resultado e prêmio de R$ 14,9 milhões de 10/02/2026

Na terça-feira, 10 de outubro, o concurso 6950 da Quina sorteou os números com um prêmio acumulado de R$ 14,9 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Os números sorteados foram: 01 – 06 – 24 – 47 – 60. Para o sorteio, houve grande expectativa, já que o valor do prêmio estava significativo e atraía muitos apostadores.

Nesse mesmo dia, a Caixa Econômica Federal também realizou o sorteio da Lotofácil, que tinha um prêmio estimado em R$ 7 milhões. Os resultados podem ser conferidos no site oficial da loteria.

A transmissão do sorteio da Quina foi feita ao vivo pelo YouTube, permitindo que os participantes e interessados acompanhassem todo o processo de sorteio de forma transparente. A divulgação dos resultados foi iniciada às 21h, no horário de Brasília.

Vale lembrar que todos os sorteios da Quina são transparentes e seguem rigorosos procedimentos, demonstrando a seriedade do serviço. Além disso, após os sorteios, diversas loterias, incluindo a Quina, continuam acumulando prêmios quando não há ganhadores.

Nos sorteios anteriores da Quina, os resultados foram os seguintes:

E assim por diante, muitos concursos recentes não tiveram ganhadores, fazendo o prêmio continuar aumentando.

A Quina é uma das loterias mais populares do país, na qual os apostadores escolhem cinco números entre 1 e 80. Os prêmios são fornecidos para aqueles que acertarem dois, três, quatro ou cinco números sorteados.

Para participar, os jogadores podem optar por selecionar cinco números ou apostar em mais, aumentando as chances de vitória. Algumas dicas para quem deseja apostar incluem escolher combinações de números pares e ímpares, analisar estatísticas de sorteios anteriores, participar de bolões ou utilizar a opção “Surpresinha”, que gera combinações aleatórias.

Em relação aos prêmios, além do grande prêmio oferecido aos que acertam todos os cinco números, a Quina também premia quem acerta dois, três ou quatro números, com valores que aumentam de acordo com a quantidade de acertos.

A loteria continua sendo uma forma popular de entretenimento e, para muitos, uma esperança de mudar de vida com um grande prêmio.