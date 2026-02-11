Audiência da TV: números consolidados de 10 de fevereiro de 2026

O último capítulo da novela Rubi alcançou a melhor média de audiência para o horário vespertino do SBT, mostrando o impacto positivo da trama entre os telespectadores. Enquanto isso, as Olimpíadas de Inverno mantiveram índices estáveis na sessão da tarde da emissora.

No dia seguinte a um recorde de audiência, o programa Coração Acelerado apresentou variações, não conseguindo se firmar na mesma performance. Em contraste, a reprise de A Escrava Isaura repetiu o sucesso e igualou o recorde de audiência pelo segundo dia consecutivo.

As audiências do dia 10 de fevereiro de 2026 foram as seguintes:

Na TV Globo, a programação matinal teve os seguintes índices: Hora Um com 4,0 pontos, Bom Dia SP com 8,6, e Bom Dia Brasil com 8,9. O programa Encontro com Patrícia Poeta registrou 6,9 pontos, enquanto Mais Você alcançou 7,1. O SP1 teve um desempenho de 10,1 pontos e o Globo Esporte, 9,7, seguidos pelo Jornal Hoje com 10,8. A edição especial de Terra Nostra conquistou 11,2 pontos. As Olimpíadas de Inverno foram assistidas por 9,2 pessoas por minuto.

Na faixa da tarde, Vale a Pena Ver de Novo com Rainha da Sucata alcançou 13,6 pontos e Nevou na Globo obteve 15,5. O programa Êta Mundo Bom! foi assistido por 17,4 pessoas por minuto, e o SP2 teve 18,9 pontos. Coração Acelerado registrou 18,5 e o Jornal Nacional atingiu 22,6, enquanto Três Graças alcançou 24,9 pontos. O BBB 26 teve 18,8 pontos, enquanto o Jornal da Globo ficou com 9,3. Uma reprise de Coração Acelerado teve apenas 5,5 pontos.

No canal Record, as audiências foram: Balanço Geral Manhã com 2,0, Fala Brasil com 3,4 e Hoje em Dia com 3,4. O principal programa da tarde, Cidade Alerta, teve 7,7 pontos, e A Escrava Isaura chegou a 5,2. O Jornal da Record registrou 7,3 pontos.

O SBT também mediu audiência de suas atrações: SBT Manhã obteve 2,4 pontos, e a seguir, Primeiro Impacto teve 2,5. A novela Rubi amargou 3,5 pontos, enquanto o Programa do Ratinho ficou com 3,2.

No canal Band, os resultados foram modestos, com o programa Jogo Aberto alcançando 1,6 pontos e Brasil Urgente conquistando 2,7.

Por fim, as emissoras menores apresentaram números ainda mais baixos, com programas pontuando abaixo de 1,0 em várias faixas, mostrando a competitividade da programação televisiva no Brasil.

Os números de audiência representam a medição na Grande São Paulo e são relevantes para o mercado publicitário, onde um ponto corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.