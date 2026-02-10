Quarta-feira terá calor e céu claro em Ponta Grossa

Em Ponta Grossa, a quarta-feira (11) será marcada por um clima estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas, fazendo com que a sensação de calor prevaleça ao longo do dia. A manhã começará com temperaturas em torno de 18°C, mas ao longo do dia, especialmente à tarde, os termômetros podem alcançar até 28°C. Esse padrão de temperatura é típico do verão nos Campos Gerais.

A umidade do ar terá grande variação, o que pode causar momentos de abafamento para os moradores. Apesar de o estado do Paraná ter uma previsão que inclui a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas, Ponta Grossa não deve enfrentar esse cenário. Não há expectativa de precipitação, com a previsão indicando 0,0 mm de chuva e uma probabilidade de 0% de ocorrência ao longo do dia.

A orientação é para que a população aproveite o sol enquanto se mantém hidratada, especialmente em horários de maior calor.