Centésimo capítulo de ‘Três Graças’ provoca fortes emoções

A nova farmácia da Fundação Ferette, situada na Chacrinha, será inaugurada em um evento especial que também marca o 100º capítulo da novela “Três Graças”. A cerimônia ocorrerá nesta quinta-feira, dia 12, e irá desdobrar uma série de acontecimentos importantes que se estenderão nos próximos episódios.

O evento, idealizado por Xênica, interpretada por Carla Marins, tem a intenção de fazer com que Ferette, papel de Murilo Benício, acredite que está celebrando suas ações sociais na comunidade. Contudo, o verdadeiro objetivo é revelar que Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, está vivo.

Durante a cerimônia, Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, cruzará caminhos com Paulinho (Romulo Estrela), que estará acompanhado do delegado Jairo (André Mattos) e de Juquinha (Gabriela Medvedovsky). O clima entre Gerluce e Paulinho melhora após um pedido de desculpas por ela ter escondido informações sobre Rogério. Quando a cerimônia começa, Ferette fará um discurso anunciando Leonardo (Pedro Novaes) como seu sucessor na Fundação, enquanto Arminda (Grazi Massafera) observa atentamente. Neste momento, Misael (Belo) se posiciona com uma arma, pronto para executar um plano contra Ferette.

Simultaneamente, Zenilda (Andréia Horta) aparece inesperadamente no local onde Rogério está. Ao tomar conhecimento dos recentes acontecimento sobre a “morte” do empresário e do esquema de remédios falsos, ela decide se unir a Rogério para lidar com seu ex-marido e Arminda, antes de irem juntos para o evento.

Após o discurso de Ferette, Xênica cede o microfone a Zenilda, que elogia a trajetória da entidade e chama Rogério ao palco. A revelação causa surpresa na plateia, especialmente entre os jornalistas, incluindo Téo Pereira (Paulo Betti), que se mostra intrigado. Ferette, atônito, não suspeita que a situação pode se tornar ainda mais perigosa.

Com a intenção de eliminar Ferette, Misael dispara, mas Consuelo (Viviane Araújo), que chegou com a ajuda de Gilmar (Amaury Lorenzo), consegue intervir a tempo, evitando uma tragédia. O pânico se espalha, enquanto Gerluce fica preocupada ao perceber que Joélly (Alana Cabral) está conversando com Lena (Bárbara Reis) e decide ir para casa. Samira (Fernanda Vasconcellos) também faz um confronto com a esposa de Herculano (Leandro Lima). Joélly acaba chegando em casa, o que alivia sua mãe e Lídia (Dira Paes).

Do lado de fora do evento, a confusão continua. Consuelo tenta ajudar Misael e, para isso, pega a arma dele e entrega a Gilmar para ocultá-la. Nesse momento, o delegado Fausto (Paulo César Grande) e sua equipe chegam. Misael tenta beijar Consuelo para despistar a situação, mas isso apenas a irrita.

Desafios na produção do evento

A gravação deste importante evento se estendeu por quatro dias e envolveu mais de 500 figurantes, além da maioria do elenco da novela. A estrutura foi complexa, com a utilização de cinco câmeras, um número superior ao comum para gravações externas. A equipe de cenografia teve um trabalho intenso e se preparou por mais de uma semana. Um palco de 5×6 metros foi criado para a cerimônia, além de uma área VIP e outras estruturas na Cidade Cenográfica da Chacrinha. O espaço foi decorado com barraquinhas de comida, cartazes e outros adornos, para tornar o evento o mais vibrante possível. De acordo com o diretor-geral, Luís Felipe Sá, o planejamento meticuloso foi essencial para acomodar todo o elenco nas cenas.