Bancada do PL no Congresso: conheça os deputados da sigla

Desde a posse de Jair Bolsonaro em 2021, o Partido Liberal (PL) se consolidou como uma das principais forças políticas do país. Com forte representação no Congresso Nacional, o PL se destaca como o partido com mais cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Para as eleições de 2026, o partido deve intensificar sua busca por manter essa posição de destaque.

A legenda planeja lançar o senador Flávio Bolsonaro como candidato em vários estados, ampliando sua base com palanques robustos. Atualmente, o PL conta com 15 senadores, sendo apenas um a mais que o PSD, e 87 deputados federais. Na Câmara, é a segunda maior bancada, atrás do conhecido “Centrão”, que inclui partidos como União Brasil, PP, PSD e outros.

Para efeitos de comparação, a Federação Brasil da Esperança, que agrupa o PT, PV e PCdoB, possui 80 deputados. Mesmo com o panorama eleitoral sujeito a mudanças, a força do PL no Congresso o posiciona como um partido sólido para o próximo ciclo eleitoral.

### Representantes do PL no Paraná

No Paraná, o PL atualmente tem dois representantes na Câmara dos Deputados: Filipe Barros e Giacobo. Em uma mudança recente, o deputado Vermelho, que também era do PL, migrou para o PP. Giacobo, que é líder da Minoria no Congresso e preside o PL no Paraná, busca a reeleição após seis mandatos. Filipe Barros, próximo da família Bolsonaro, pode ser lançado como candidato ao Senado com o apoio do governador Ratinho Junior.

### Bancada do PL na Assembleia Legislativa do Paraná

O PL forma uma bancada na Assembleia Legislativa do Paraná em colaboração com o Republicanos, totalizando sete cadeiras. O deputado Gilson de Souza lidera o bloco, que tem cinco membros do PL e dois do Republicanos.

### Lideranças Nacionais do PL

Sendo o principal partido de oposição no Congresso, o PL é um ator chave nas articulações políticas em ambas as casas legislativas. Na Câmara, Cabo Gilberto Silva lidera a Oposição, enquanto Sóstenes Cavalcante comanda a bancada do PL. Outros deputados, como Bia Kicis e Nikolas Ferreira, também se destacam por suas atuações ativas, especialmente em discursos contrários ao governo.

Eduardo Bolsonaro era uma figura importante na Câmara, mas foi cassado por não comparecer às sessões, após ter se mudado para os Estados Unidos. O PL detém 87 deputados na Câmara, permitindo-lhe um papel significativo nas comissões, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde possui 13 membros, uma bancada considerável diante de outros partidos.

### Transparência e Controle Social

Os portais da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Paraná oferecem mecanismos para que os cidadãos possam acompanhar as atividades e os gastos dos parlamentares. A transparência é essencial para que eleitores possam avaliar o desempenho de seus representantes ao longo de seus mandatos.

No site da Câmara, é possível acessar informações específicas sobre cada deputado, como propostas apresentadas e gastos. Similarmente, a Assembleia Legislativa do Paraná disponibiliza dados sobre seus parlamentares, permitindo que os cidadãos acompanhem o desempenho de seus representantes e a utilização dos recursos públicos.

Dessa forma, o eleitor pode acompanhar de perto as atividades dos políticos e exercer um controle social sobre seu trabalho no Legislativo.