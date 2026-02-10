Batanga: descubra o reino de ‘A nobreza do amor’

Nova Novela ‘A Nobreza do Amor’ Abre Espaço para Diversidade Cultural e Histórica

A novela “A Nobreza do Amor”, que estreia no dia 16 de março, apresenta o reino fictício de Batanga. Essa trama, que vai ao ar na faixa das seis da TV Globo, é resultado do esforço criativo de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com direção artística de Gustavo Fernández.

Situada na costa ocidental do continente africano, Batanga possui um rico histórico marcado pela colonização portuguesa e pela luta pela independência, conquistada no final do século XIX. A liderança da resistência foi do rei Cayman II, que, com o auxílio de figuras importantes como Niara e Jendal, conseguiu libertar sua nação.

Os atores envolvidos destacam a importância da produção em mostrar a diversidade africana, que vai além dos estereótipos comuns. Welket Bungue, que interpreta o rei Cayman II, ressalta a intenção da série em valorizar a riqueza cultural do continente. Erika Januza, no papel da rainha Niara, também exalta a conexão das heranças africanas com expressões culturais brasileiras, especialmente do Nordeste.

A trama se desenvolve em um ambiente de paz, até o nascimento da princesa Alika, filha única do casal real, que significa “a mais bela entre as belas”. Alika, prometida em casamento a Jendal, o primeiro-ministro e antigo aliado do pai, enfrenta um desafio inesperado. Durante uma cerimônia, o guardião do oráculo, Oruka, alerta que uma grande ameaça paira sobre Batanga e que essa união seria vital para a segurança do reino. No entanto, Alika se opõe a esse arranjo, comprometendo a economia do país ao negociar a extração do tungstênio, um metal fundamental para a nação, com comerciantes turcos.

A jovem princesa convence seu pai a romper acordos com os ingleses, frustrando os planos de Jendal, que lucrava com essa relação. Duda Santos, que dá vida a Alika, expressa sua emoção ao assumir um papel que representa força e identidade, afirmando ser um grande orgulho participar de uma produção que discute questões relevantes da sociedade atual.

As tensões aumentam quando Jendal, apoiado pelos ingleses, articula um golpe e se torna o novo rei, mandando capturar e executar a família real. Alika aceita um casamento forçado para salvar seus pais, mas encontra no amor de Omar, o filho do comerciante turco, um aliado na busca de liberdade. Juntos, planejam uma fuga que coincide com o dia da cerimônia de casamento.

Infelizmente, durante a fuga, o rei Cayman morre em um acidente e, antes de falecer, confia à filha a missão de restaurar a honra da família e recuperar o trono. Ele também revela que o futuro das duas mulheres se encontra longe do seu reino natal: no Brasil. Enquanto Alika e Niara chegam a Natal, no Rio Grande do Norte, Omar é capturado por Jendal. Elas são acolhidas por José e Teresa, sendo que José guarda um segredo significativo: ele é Zambi, irmão de Cayman, que havia renunciado ao trono anos atrás.

Apesar da distância, Alika mantém seu compromisso com seu povo. No Brasil, ela organiza uma resistência contra o tirano, contando com a lealdade de Dumi, um infiltrado no palácio, e de Chinua, conselheiro do rei que continua no cargo após o golpe. Guerreiro como Akin e Ladisa se tornam essenciais para a luta pela restauração da linhagem real.

Com uma equipe criativa vasta e diferenciada, a novela tem seu roteiro principal assinado por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior. O projeto é enriquecido pela pesquisa de Leandro Esteves e por contribuições de outros roteiristas, mostrando o empenho em criar uma narrativa rica e significativa que ressoa com a realidade contemporânea.