Cesta básica sobe de preço em Curitiba e 23 capitais

O preço da cesta básica começou o ano com um aumento de 1,38% em Curitiba, comparando os meses de janeiro de 2026 e dezembro de 2025. Atualmente, o valor médio é de R$ 748,05. Esse aumento também foi notado em outras 23 capitais do país e é atribuído, principalmente, à alta significativa do tomate, que teve um aumento de 23,38% no mesmo período.

Os dados foram divulgados na segunda-feira, 9 de janeiro, pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em comparação com janeiro do ano passado, a alta acumulada da cesta básica em Curitiba é de 0,59%.

As cidades que apresentaram os maiores aumentos nos preços da cesta básica foram: Manaus (4,44%), Palmas (3,37%), Rio de Janeiro (3,22%), Fortaleza (2,52%), Cuiabá (2,47%), Aracaju (2,44%), Vitória (2,15%) e Belo Horizonte (2,02%).

Tomate é o principal responsável pelo aumento da cesta básica

Seis dos treze produtos que compõem a cesta básica em Curitiba apresentaram aumento nos preços. O tomate, como mencionado, foi o grande responsável pela alta, seguido pela batata, que teve uma elevação de 4,77%, e o pão francês, que subiu 1,32%. Outros produtos que passaram a custar mais foram o arroz agulhinha (0,77%), a carne bovina de primeira (0,48%) e o feijão preto (0,22%).

Enquanto isso, sete produtos ficaram mais baratos. A banana destacou-se com uma queda de 4,19% no preço, e o óleo de soja teve uma redução de 4,11%. Outras diminuíram de preço no período, como o leite integral (-2,23%), a farinha de trigo (-1,65%), o café em pó (-1,28%), o açúcar refinado (-0,67%) e a manteiga (-0,44%).

Nos últimos doze meses, seis produtos apresentaram aumento nos preços:

Café em pó: 21,95%

21,95% Tomate: 13,07%

13,07% Batata: 6,76%

6,76% Pão francês: 5,37%

5,37% Banana: 4,82%

4,82% Carne bovina de primeira: 3,13%

O açúcar refinado permaneceu estável em relação ao ano passado.

Por outro lado, alguns itens apresentaram quedas significativas ao longo de um ano. O feijão preto foi o que mais caiu, com uma redução de 37,50%, seguido pelo arroz agulhinha (-32,88%) e leite integral (-11,74%). A manteiga (-8,88%), farinha de trigo (-6,08%) e óleo de soja (-2,04%) também apresentaram diminuições em seus preços.

Esses dados refletem a volatilidade dos preços dos alimentos e mostram como os consumidores estão sendo impactados pelas mudanças no mercado.