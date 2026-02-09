Notícias

Organização indígena do Equador lança campanha por referendo

Autor Diogo Sobral
Líder indígena Leonidas Iza encabeça campanha pela revogação do mandato de Daniel Noboa Conaie
Líder indígena Leonidas Iza encabeça campanha pela revogação do mandato de Daniel Noboa

Em uma entrevista recente a uma emissora de rádio, o líder indígena equatoriano Leonidas Iza anunciou que a Confederação de Povos da Nacionalidade Kichwa do Equador, também conhecida como Ecuarunari, está preparando uma campanha para promover um referendo com o objetivo de revogar o mandato do presidente Daniel Noboa.

Iza afirmou que a proposta foi aprovada durante o último congresso da Ecuarunari, que é afiliada à Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a Conaie, que representa a principal organização indígena do país. Segundo o líder, muitos equatorianos que votaram em Noboa nas eleições do ano passado agora expressam descontentamento com sua gestão.

Durante a entrevista, Iza destacou que a campanha terá o apoio de várias organizações indígenas e movimentos sociais, incluindo a Confederação Nacional de Organizações Camponesas, Indígenas e Negras (Fenocin) e o Conselho dos Povos e Organizações Indígenas Evangélicas do Equador (Feine). Ele ressaltou que um número significativo de sindicatos também está se unindo à causa, demonstrando insatisfação com a administração do presidente.

Além de Leonidas Iza, Verónica Silva, ex-candidata a vice-presidente, também se destacou como uma das vozes principais na campanha. Silva, que concorreu pelo Partido Socialista do Equador (PSE), criticou a gestão de Noboa, alegando que ele permitiu a infiltração do crime organizado nas instituições do Estado desde que assumiu o cargo, em novembro de 2023. Ela pediu uma renúncia ou destituição urgente do presidente, afirmando que a situação atual não se resume a simples erros de administração, mas a uma “captura do Estado”.

Silva argumentou que o país está sendo prejudicado pela falta de ação do governo, com Noboa supostamente ausente em suas funções e permitindo que o crime organizado influencie setores do sistema judiciário e da segurança.

O processo para convocar um referendo de revogação no Equador pode ser iniciado por qualquer cidadão ou agrupamento uma vez que se complete o primeiro ano de mandato da autoridade em questão. Para Noboa, essa data será em 24 de maio de 2026. O pedido formal deve ser protocolado no Conselho Nacional Eleitoral (CNE), incluindo um relatório que justifique as razões para a revogação.

Após a formalização do pedido, o CNE terá um prazo de 15 dias para avaliar a solicitação e decidir se permitirá a coleta de assinaturas. Se aprovado, os solicitantes terão 180 dias para reunir assinaturas de pelo menos 15% da população. Se conseguir essa quantidade, o CNE convocará um referendo, no qual para a destituição do presidente será necessária a maioria simples dos votos válidos.

Iza afirmou que a campanha iniciará com encontros para estruturar uma rede de movimentos e organizações que apoiarão a convocação do referendo. O objetivo é também elaborar o relatório sobre as supostas violações constitucionais cometidas por Noboa, que deverá ser apresentado até maio do ano que vem.

