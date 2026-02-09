Suspeito de estuprar adolescente em PG usou facão e ameaçou

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PC/PR) sob a acusação de estuprar uma adolescente de 16 anos em Ponta Grossa. O crime ocorreu em janeiro, na comunidade da Vila Coronel Cláudio, enquanto a vítima estava sozinha em casa. O rapaz teria invadido a residência, amarrado a jovem e cometido o abuso sexual.

Segundo informações da delegada Ana Paula Cunha Carvalho, responsável pela investigação, o suspeito não se contentou com o primeiro ataque. Em uma nova tentativa, ele retornou ao local armado com um facão, ameaçando a adolescente e sua família de morte para que não denunciassem os crimes. A vítima conseguiu se trancar em um cômodo e gritar por socorro, evitando assim um novo abuso.

Diante da gravidade da situação e das ameaças, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, destacando o risco que ele representava para a segurança da jovem e da comunidade. Após ser interrogado, o jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário de Ponta Grossa.

