Segredo familiar é revelado em cena entre Rogério e Raul em ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” passa por um momento complicado em termos de audiência. Para tentar reverter essa situação, o roteiro está focando em dilemas familiares que prometem impactar a trama. Um dos pontos altos será o reencontro entre Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, e Raul, vivido por Paulo Mendes. Essa cena, programada para ir ao ar na próxima terça-feira (6), promete trazer tensão e consequências emocionais profundas para ambos os personagens.

Durante a conversa, Rogério expressa seu desejo de mudar de vida e se compromete a ser um filho melhor. Raul, por outro lado, demonstra a intenção de se aproximar mais do filho, criando expectativas de uma possível reconciliação. No entanto, essa tentativa de diálogo é interrompida por um tema delicado que Raul traz à tona. Ele menciona uma carta de suicídio que sua mãe ainda guarda. Essa revelação abala Rogério, reabrindo feridas do passado que ainda não cicatrizaram na dinâmica familiar.

“Três Graças” é uma criação de Aguinaldo Silva, que conta com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística fica a cargo de Luiz Henrique Rios, enquanto a produção é responsabilidade de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar da audiência abaixo do esperado, a novela está garantida na programação até maio, quando dará espaço para a nova atração “Quem Ama, Cuida”, criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A abordagem de temas traumáticos reforça o intento da produção em tratar de conflitos familiares profundos, buscando criar uma conexão emocional com o público, mesmo diante dos desafios enfrentados em termos de engajamento na audiência.