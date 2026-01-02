Horóscopo de sexta-feira (02): previsões do dia

Nascidos Hoje

Pessoas que fazem aniversário hoje tendem a ter um talento especial para lidar com tarefas burocráticas e desafios do dia a dia. Geralmente, quem nasceu neste dia valoriza mais a convivência familiar do que uma vida social muito agitada. O apego à família e o orgulho por seus laços são características marcantes.

Alerta Astrológico

Os geminianos estarão em um período de alerta até às 10h10. É recomendado que, durante esse intervalo, mantenham a rotina e resolvam os problemas de forma calma e ponderada. Após esse horário, os cuidados passarão a ser dos cancerianos, que terão um período de atenção nos próximos dois dias e meio.

Áries

Você poderá ver um aumento no seu prestígio profissional, o que pode se traduzir em ganhos financeiros. O momento é favorável para viagens, compra de bens e até para acertos de negócios familiares. No amor, seu charme e simpatia estarão em alta. Esteja aberto a novas oportunidades e não hesite em buscar novos amigos.

Touro

Hoje é um bom dia para aceitar convites e participar de eventos sociais com familiares e parceiros. O seu entusiasmo e energia estão altos, então aproveite para se reconectar consigo mesmo. Esse é o momento ideal para deixar a melancolia de lado e vivenciar experiências alegres.

Gêmeos

No período de alerta, que vai até às 10h10, é essencial agir com cautela e refletir sobre suas ações. Após esse horário, você poderá usar sua habilidade de ouvir e entender os outros de forma mais eficaz. Não permita que preocupações com o futuro atrapalhem sua paz de espírito.

Câncer

Você começará o dia com boas energias no trabalho e poderá contar com a colaboração de colegas e superiores. Mudanças positivas também são esperadas em casa, e o setor amoroso traz boas surpresas. A partir das 10h10, fique atento(a) ao seu estado emocional e busque encontrar um equilíbrio, especialmente em interações familiares e profissionais.

Leão

Uma fase de liberdade e tranquilidade no trabalho se aproxima. Você terá o apoio de colegas e verá o resultado dos seus esforços anteriores. O amor promete ser apaixonante, então aproveite este tempo para cultivar relacionamentos importantes.

Virgem

O dia é propício para que você abandone pensamentos negativos e abrace a positividade. Sucessos estão à vista em diversas áreas da sua vida, incluindo trabalho e relacionamentos. Uma oportunidade para resolver questões financeiras e novas parcerias podem surgir.

Libra

Hoje, você pode receber ajuda financeira de familiares e notícias agradáveis de parentes distantes. Sinta-se leve e esteja aberto(a) para resolver pendências profissionais. Novos benefícios podem surgir em sua vida amorosa.

Escorpião

As perspectivas profissionais são muito promissoras. O sucesso está ao seu alcance, mas lembre-se de manter boas relações com amigos e familiares. Procure não se deixar levar por discussões desnecessárias. Suas finanças tendem a melhorar.

Sagitário

Expectativas altas marcam seus projetos profissionais. Você pode esperar novos ganhos e até uma promoção. O apoio familiar será importante, especialmente de pessoas do signo de Câncer e Áries. No amor, momentos intensos aguardam você.

Capricórnio

Após um período difícil, você verá uma melhora nas suas finanças e um ambiente de trabalho mais colaborativo. Esteja preparado para novos projetos e saiba que pode contar com a ajuda de pessoas de Touro e Áries.

Aquário

Hoje pode ser um dia desafiador, onde será necessário um esforço extra para manter o equilíbrio em sua vida profissional e financeira. Cuidado com tendências individualistas que podem afetar suas relações pessoais e sociais. O amor pode ser marcado por ciúmes e discussões.

Peixes

Você está em uma fase de conquistas. O clima no trabalho está favorável, permitindo que negócios prosperem. Sua criatividade estará em alta e você poderá resolver conflitos familiares com facilidade. O amor promete momentos envolventes e gratificantes.