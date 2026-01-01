ID Jovem 2026: Viagens gratuitas e meia-entrada para jovens do CadÚnico

Benefício garante reserva de assentos em ônibus interestaduais e descontos em eventos culturais para jovens de 15 a 29 anos.

Para muitos jovens brasileiros, o início de 2026 é o momento perfeito para viajar ou planejar idas a grandes shows e festivais. O que muitos ainda não sabem é que o programa ID Jovem (Identidade Jovem) permite que pessoas entre 15 e 29 anos viajem entre estados de forma totalmente gratuita ou com 50% de desconto no valor da passagem.

O programa é voltado para famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritas no Cadastro Único. Em 2026, com o aumento da digitalização, a emissão da carteira é feita em poucos minutos pelo celular, sem custos e com validade em todo o território nacional.

Como funciona a viagem gratuita de ônibus

Por lei, as empresas de transporte interestadual devem reservar dois assentos gratuitos em cada viagem de ônibus convencional para portadores da ID Jovem. Caso as vagas gratuitas já estejam ocupadas, a empresa deve oferecer outras duas vagas com 50% de desconto.

Passo a passo para viajar:

Emissão: Baixe o aplicativo ID Jovem ou acesse o site da Secretaria Nacional de Juventude. Reserva: Vá ao guichê da empresa com pelo menos 3 horas de antecedência da viagem. Documentação: Apresente a ID Jovem digital (ou impressa) e um documento oficial com foto. Taxas: A passagem é gratuita, mas a empresa pode cobrar a taxa de embarque e de utilização do terminal (valor baixo).

Meia-entrada em eventos culturais e esportivos

Além das viagens, a ID Jovem garante o direito à meia-entrada em cinemas, teatros, shows musicais e jogos de futebol. Diferente da carteira de estudante, a ID Jovem não exige que o beneficiário esteja estudando, basta cumprir o critério de idade e renda.

Este benefício é uma ferramenta poderosa de inclusão social e acesso à cultura. Para garantir que sua ID Jovem 2026 esteja ativa, verifique se o seu NIS (Número de Identificação Social) está atualizado no CRAS da sua cidade. Se o cadastro estiver desatualizado há mais de dois anos, o sistema não permitirá a geração da carteira, bloqueando o acesso aos descontos e às viagens gratuitas.