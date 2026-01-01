Bolsonaro recebe alta hospitalar e retorna à PF após 8 dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica na tarde desta quinta-feira (1º) e deixou o Hospital DF Star por volta das 18h40. Após a saída, ele deve seguir de volta à sede da Polícia Federal, em Brasília, onde cumprirá uma pena de 27 anos de prisão. Esta condenação foi imposta a Bolsonaro por sua suposta liderança em uma trama golpista para se manter no poder.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro foi transportado em uma viatura não identificada da Polícia Federal, e sua saída foi acompanhada por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal. Momentos antes, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também deixou o local.

Na manhã do mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente. Ele argumentou que a defesa de Bolsonaro não apresentou novos fatos que justificassem a concessão desse benefício e reafirmou que o estado de saúde do ex-presidente melhorou após a realização de cirurgias, ao contrário do que havia sido alegado.

Antes de receber alta, Bolsonaro se internou no Hospital DF Star na véspera do Natal, com a autorização do ministro Moraes, para realizar sua oitava cirurgia desde 2018, quando foi alvo de um atentado durante a campanha eleitoral. A cirurgia realizada tinha como objetivo tratar uma hérnia inguinal. Além disso, o ex-presidente passou por vários procedimentos em seu nervo frênico, visando aliviar crises recorrentes de soluços.

Esses eventos marcam mais um capítulo da trajetória recente de Bolsonaro, que continua a ser um foco de atenção tanto por sua história política quanto por sua condição de saúde.