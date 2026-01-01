Notícias

Drogas avaliadas em R$ 1,1 milhão são apreendidas em Ponta Porã

Autor Diogo Sobral
R$ 1,1 milhão em drogas apreendidas após perseguição em Ponta Porã
R$ 1,1 milhão em drogas apreendidas após perseguição em Ponta Porã

Polícia Apreende Mais de Meia Tonelada de Drogas Após Perseguição em Ponta Porã

Na manhã do dia 31 de janeiro, uma intensa perseguição policial em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande, resultou na apreensão de 524 quilos de maconha e 3,2 quilos de skank. O episódio se desenrolou na rodovia MS-164, quando a equipe do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) deu ordem de parada a um veículo Citroën C4, que desrespeitou a sinalização.

Durante a fuga, o motorista realizou manobras arriscadas, colocando em risco a segurança na rodovia. Em um determinado momento, ele perdeu o controle do carro, capotou e saiu da pista. Após o acidente, o condutor abandonou o veículo e se aventurou em uma área de mata próxima, conseguindo escapar do cerco policial.

A apreensão das drogas ocorreu após uma minuciosa inspeção no carro, onde os militares encontraram os tabletes de entorpecentes. Os policiais informaram que a apreensão é avaliada em cerca de R$ 1,142 milhão, destacando a importância das operações de fiscalização nas rodovias para combater o tráfico de drogas na região.

O caso só foi oficialmente comunicado pelo BPMRv na tarde do dia seguinte, 1º de fevereiro, sinalizando a urgência e a repercussão do incidente. As autoridades permanecem em busca do motorista que conseguiu escapar, reforçando o compromisso com o combate ao crime na área.

Em uma ação de fiscalização, os policiais estavam atentos e atuando para garantir a segurança nas estradas, evitando que situações como essa coloquem em risco a integridade de outros motoristas e passageiros. Este episódio reforça a importância do trabalho contínuo das forças de segurança na luta contra o tráfico de drogas.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor