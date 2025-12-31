Tiroteio em Prudentópolis deixa duas crianças na UTI

Duas crianças de 11 anos permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após serem feridas em um tiroteio que ocorreu em Prudentópolis no sábado, dia 27. Ambas estavam na área do ataque, que deixou um total de seis pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, um segundo suspeito do tiroteio foi preso nesta quarta-feira, dia 31. Esse homem é acusado de ser cúmplice do principal autor do crime, que começou a disparar contra uma família após o término de seu relacionamento com a namorada, de 25 anos, que é mãe de uma bebê de 9 meses.

Tragicamente, durante o tiroteio, a mãe da bebê tentou protegê-la e, para silenciá-la enquanto fugiam para uma área de mata, abafou o choro da criança com a mão. Infelizmente, a bebê morreu asfixiada nesse momento de desespero e pânico.

Os suspeitos do ataque enfrentam graves acusações, incluindo tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado, em consequência da morte da bebê. A polícia segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do que ocorreu.