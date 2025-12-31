Sorteio do prêmio de R$ 1,09 bilhão será em 1º de janeiro

Mega da Virada: Sorteio Adiado e Prêmio Recorde

O sorteio da Mega da Virada 2025, que deveria acontecer nesta quarta-feira, 31 de dezembro, foi adiado para a manhã de quinta-feira, 1º de janeiro, às 9h, horário de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal.

O adiamento se deve a ajustes operacionais necessários nos sistemas da Caixa. A instituição relatou um pico de 120 mil apostas por segundo nos canais digitais e 4.745 transações por segundo nas lotéricas, o que demandou essa reprogramação. Para garantir que o sorteio fosse realizado sem problemas, a Caixa optou pelo adiamento.

Além de sua importância pela tradição dos sorteios de Ano Novo, a Mega da Virada 2025 se destaca pelo valor acumulado. O prêmio foi reajustado para R$ 1,09 bilhão, tornando-se o maior da história das loterias no país, superando o limite anterior de R$ 1 bilhão. Esse aumento acontece devido ao grande movimento de apostas que ocorreu nos últimos dias.

Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, como YouTube e Facebook, onde a definição do grande vencedor será exibida em tempo real. Essa é uma oportunidade aguardada por muitos que sonham em ganhar um dos maiores prêmios já oferecidos em uma loteria no Brasil.