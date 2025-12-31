Calendário de Feriados 2026: Planeje seus descansos e viagens

O novo ano reserva poucos feriados prolongados em dias de semana; confira a lista completa de datas nacionais e pontos facultativos.
O planejamento é a alma do descanso. Com a chegada de 2026, muitos brasileiros já olham para o calendário em busca dos feriados prolongados. Diferente de anos anteriores, 2026 será um ano com muitos feriados caindo em finais de semana ou em meados da semana (quartas-feiras), o que reduz as oportunidades de “enforcar” a segunda ou a sexta-feira.
Entender o calendário de feriados não serve apenas para o lazer. Para o comércio, indústria e prestadores de serviço, essas datas influenciam diretamente na escala de trabalho e no pagamento de horas extras. Abaixo, detalhamos as principais datas e o que esperar de cada uma delas.
Principais Feriados Nacionais e Pontos Facultativos
O ano começa com o pé direito no dia 1º de janeiro (quinta-feira), permitindo que muitas empresas emendem com a sexta-feira. No entanto, o Carnaval em 2026 cairá em meados de fevereiro, nos dias 16 e 17 (segunda e terça-feira), sendo o primeiro grande período de descanso prolongado do ano.
Confira as datas confirmadas:
- 1º de Janeiro (Quinta): Confraternização Universal.
- 16 e 17 de Fevereiro (Segunda e Terça): Carnaval (Ponto Facultativo).
- 03 de Abril (Sexta): Paixão de Cristo.
- 21 de Abril (Terça): Tiradentes.
- 1º de Maio (Sexta): Dia do Trabalho (Excelente para viagem curta).
- 04 de Junho (Quinta): Corpus Christi.
- 07 de Setembro (Segunda): Independência do Brasil.
- 12 de Outubro (Segunda): Nossa Senhora Aparecida.
- 02 de Novembro (Segunda): Finados.
- 15 de Novembro (Domingo): Proclamação da República.
- 20 de Novembro (Sexta): Dia da Consciência Negra (Feriado Nacional).
- 25 de Dezembro (Sexta): Natal.
O impacto dos feriados na economia doméstica
Planejar viagens com antecedência de seis a oito meses pode reduzir os custos de passagens e hospedagem em até 40%. Em 2026, como os feriados de setembro, outubro e novembro caem em segundas-feiras, a demanda por destinos nacionais deve disparar.