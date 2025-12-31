Globo revela data do ‘Big Day’ e nova dinâmica para o BBB 26

A Globo anunciou que o "Big Day" do Big Brother Brasil 26 ocorrerá no dia 9 de janeiro. Neste dia, o público poderá conhecer os participantes do reality, que serão revelados em chamadas pela programação da emissora. Essa data também marca o começo das cinco casas de vidro, que serão instaladas em diversas regiões do Brasil. Essas casas servirão como um espaço para candidatos que buscam uma vaga no programa, permitindo que os fãs participem da escolha dos participantes.

A edição deste ano do Big Brother Brasil tem estreia programada para o dia 12 de janeiro. O formato traz novidades, como a inclusão de um grupo de veteranos, além dos tradicionais participantes anônimos e convidados do camarote. Entre os nomes cogitados para retornar ao confinamento estão Ana Paula Renault, que participou do BBB 16, e Lia Khey, do BBB 10, que está em negociação para sua participação.

Uma das principais inovações desta edição é que, pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer jogador já dentro da casa. Isso será feito por meio de um laboratório especial, onde os candidatos enfrentarão provas e desafios, buscando garantir a aprovação dos espectadores para conseguir um lugar na disputa. Essa nova dinâmica promete aumentar o engajamento do público e traz mais imprevisibilidade ao jogo.

Tadeu Schmidt continuará como apresentador do programa, que terá uma nova divisão entre os participantes: anônimos, convidados do camarote e veteranos, com o intuito de trazer frescor ao formato e criar novas interações dentro do jogo.

Outra novidade é a inclusão de três Big Fones na nova casa. O público terá a oportunidade de participar diretamente, escolhendo qual fone tocará e qual mensagem será transmitida em cada ocasião.

O anúncio do elenco do BBB 26 será realizado ao mesmo tempo que o último capítulo da novela "Dona de Mim". Essa sincronia visa intensificar a disputa por audiência, consolidando o evento como um dos mais esperados na grade da emissora.

