PG lidera crescimento no Paraná com R$ 1 bilhão em 2025

Ponta Grossa se destaca como polo de investimentos em 2025

O ano de 2025 foi marcado por um significativo crescimento em Ponta Grossa, que se consolidou como um dos principais polos de investimentos do Governo do Paraná sob a administração do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Desde 2019, a cidade recebeu aproximadamente R$ 1,92 bilhão em investimentos estaduais, com um aumento ainda maior no volume de recursos visando melhorias em infraestrutura, segurança, educação, habitação e serviços públicos.

Avanços em Infraestrutura

Na área de infraestrutura, Ponta Grossa se beneficiou de importantes obras rodoviárias. O governo estadual investiu R$ 49,7 milhões na construção de dois viadutos na BR-373, que facilitaram o tráfego urbano e o escoamento de cargas. Além disso, R$ 24 milhões foram aplicados para a construção de um viaduto na PR-151, que dá acesso às cooperativas DAF e Frísia, e mais R$ 24 milhões para um viaduto na BR-376, aprimorando o acesso ao Contorno Leste.

Essas intervenções eliminaram problemas de tráfego que existiam há anos e melhoraram a segurança nas principais vias da cidade. O governo também anunciou a duplicação da BR-373 entre Ponta Grossa e Prudentópolis, junto com novas obras de contornos que vão refinar a logística regional e urbana.

Um dos investimentos mais significativos do município é um projeto de R$ 500 milhões, que inclui uma nova variante de ligação entre a PR-151 e a BR-376. Essa obra também envolve a melhoria de acessos e a pavimentação em concreto da PR-151, que aumentará a durabilidade da via e reduzirá os custos de manutenção.

Fortalecimento da Segurança Pública

Em 2025, Ponta Grossa recebeu investimentos de R$ 15,8 milhões para a construção de uma nova unidade da Polícia Científica, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Outros R$ 14,7 milhões foram direcionados para a construção de uma Delegacia Cidadã. Além disso, o município recebeu R$ 80 milhões para um novo projeto de penitenciária e R$ 1,5 milhão para melhorias na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, reforçando a estrutura de segurança.

Investimentos na Educação

Na área da educação, os investimentos desde 2023 ultrapassaram R$ 50 milhões, com foco em construções, reformas e aquisição de mobiliário. Em 2025, uma das principais novidades foi a construção da nova sede do Colégio Estadual Professor Iolando Taques Fonseca, com um investimento de R$ 23,2 milhões. Também foram entregues 678 aparelhos de ar-condicionado nas escolas e melhorias na internet em várias unidades, beneficiando a qualidade do ensino.

Habitação e Moradia

A gestão de Ratinho Junior tem priorizado o setor habitacional, com a entrega de 5.190 moradias, incluindo um Condomínio do Idoso. Além disso, há 2.592 unidades em construção, totalizando investimentos em habitação de R$ 1,7 bilhão. O governador destacou que o Paraná se tornou o estado que mais constrói casas, com Ponta Grossa respondendo por cerca de 10% das moradias.

Serviços ao Cidadão

Em 2025, foi inaugurada uma unidade do Poupatempo em Ponta Grossa, que visa facilitar o acesso da população a diversos serviços estaduais, melhorando a agilidade e reduzindo a burocracia nos atendimentos.

Desenvolvimento Econômico

Ponta Grossa continua a se destacar como um polo industrial, atraindo empresas como a Heineken e a DAF. Esse crescimento gera empregos e fortalece a economia local. Os investimentos em infraestrutura e serviços criam um ambiente propício para novos ciclos de desenvolvimento, alinhados ao crescimento do agronegócio e da indústria na região.

Pavimentação Urbana

O governo anunciou um investimento de R$ 100 milhões para obras de pavimentação urbana em Ponta Grossa, parte do programa "Asfalto Novo, Vida Nova". Esse projeto visa trazer asfalto a todos os bairros da cidade, melhorando a qualidade de vida da população e valorizando os imóveis.

Com essas ações, Ponta Grossa se prepara para um futuro promissor, alinhando investimentos públicos e privados que geram desenvolvimento e emprego para seus moradores.