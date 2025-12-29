Previsão do tempo para terça-feira em Umuarama

Nesta terça-feira, 30 de dezembro, a cidade de Umuarama terá um clima típico de verão, com possibilidades de chuvas isoladas e temperaturas amenas ao longo do dia.

Durante o dia, a temperatura deve variar, alcançando uma máxima de 29°C e uma mínima de 21,4°C. Esses números indicam um clima agradável, embora a umidade média esteja alta, em torno de 83%. Essa umidade pode causar uma sensação de calor maior, especialmente para aqueles que permanecem em áreas externas por períodos prolongados.

A previsão aponta uma alta chance de chuvas, com 82% de probabilidade. Contudo, as precipitações devem ser localizadas e irregulares. Essa instabilidade pode afetar a visibilidade, que deve ficar em cerca de 7,7 km, mas não deve causar grandes problemas. Portanto, é importante que quem planeja atividades ao ar livre esteja atento a possíveis mudanças repentinamente no tempo.

Os ventos sopram de forma moderada, com velocidade máxima de 13,7 km/h. Embora não representem risco, eles ajudam a renovar o ar e podem amenizar a sensação de calor. O sol nasceu às 5h49 e deve se pôr às 19h24, garantindo um longo dia para os que desejam aproveitar as atividades externas. Na noite, a fase da lua está crescente, com cerca de 74% de sua superfície visível iluminada.

Para o dia seguinte, quarta-feira, 31 de dezembro, há uma previsão de aumento nas temperaturas. Os termômetros devem registrar uma máxima de 31,6°C e mínima de 22,8°C. A umidade relativa do ar deve cair para 77%, mas a chance de chuvas continua elevada, em 81%. A visibilidade deve melhorar para cerca de 9,7 km, enquanto os ventos devem permanecer fracos, com velocidades máximas em torno de 11,5 km/h.

É recomendável acompanhar as atualizações do tempo, dado que a instabilidade pode persistir nos próximos dias.