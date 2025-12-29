Jovem é preso em Ponta Grossa com 40 gramas de cocaína

Um jovem foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de tráfico de drogas no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, no último domingo, dia 28. O rapaz estava dirigindo um carro quando, ao notar a presença da polícia, tentou fugir em alta velocidade.

Durante um patrulhamento na rua Siqueira Campos, os policiais observaram um veículo em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe da PM, o motorista diminuiu a velocidade rapidamente e fez uma manobra abrupta, evadindo-se em direção a outras ruas do bairro.

Perto de um condomínio, os agentes viram o condutor jogando objetos pela janela do carro. Após ele parar o veículo, a PM realizou a abordagem. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz. No entanto, ao verificarem os objetos descartados, os policiais encontraram pacotes com uma substância que se assemelha a cocaína.

Dentro do veículo, foram encontrados um celular e dinheiro. A análise das notificações no telefone indicou possíveis atividades de venda de drogas. Diante das evidências, a polícia deu voz de prisão ao jovem, que foi informado sobre seus direitos.

Na delegacia, a substância foi pesada e totalizou aproximadamente 40 gramas de cocaína, divididas em 36 porções prontas para venda. O jovem, junto com o carro e os materiais apreendidos, foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis.