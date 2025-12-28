SUS é responsável por 99% dos tratamentos de câncer em MS

Apenas 1% das Cirurgias Oncológicas em MS São Feitas na Rede Privada

Entre janeiro e outubro deste ano, dados da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul mostram que 99% dos tratamentos de câncer no estado foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas 1% dos procedimentos ocorreram em instituições privadas, com os pacientes utilizando recursos próprios.

A precisão desses dados revela a centralidade do SUS no atendimento oncológico em Mato Grosso do Sul. O Hospital Alfredo Abrão, uma instituição filantrópica, se destacou com 36% dos atendimentos, totalizando 17.325 procedimentos. Ele ocupa a primeira posição entre as instituições que realizam tratamentos de câncer na rede pública.

Em seguida está o Hospital Cassems de Dourados, que também contribuiu significativamente com 20% dos atendimentos. Já a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul dividiram a terceira posição, cada um respondendo por 16% dos atendimentos no estado.

Outras instituições, como o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas e a Santa Casa de Corumbá, realizaram 7% e 3%, respectivamente, ambos sendo hospitais filantrópicos.

Os 99% dos tratamentos realizados pelo SUS são geridos pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que incluem tanto hospitais públicos quanto aqueles filantrópicos e privados que têm contrato com o governo e recebem recursos públicos. Esses dados destacam a importância do SUS no enfrentamento do câncer em Mato Grosso do Sul, evidenciando a necessidade de fortalecer as redes públicas de saúde para garantir acesso a tratamentos essenciais para a população.