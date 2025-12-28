Putin e Trump rejeitam cessar-fogo temporário, afirma Kremlin

Reunião entre Trump e Zelensky: Foco nas negociações de paz

A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ocorreu neste domingo (28), com atraso de meia hora. O encontro, realizado na Flórida, teve como tema principal as perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia e o apoio contínuo dos Estados Unidos e da União Europeia ao país.

Ao dar boas-vindas a Zelensky, Trump afirmou que haveria "garantias de segurança" robustas para a Ucrânia, destacando também o envolvimento significativo das nações europeias.

Conversa com Putin

Antes de se encontrar com o líder ucraniano, Trump conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. A conversa foi considerada positiva por ambos os lados. Durante a reunião, Trump ressaltou que as negociações entre os países estão em sua “fase final”, embora não tenha definido um prazo para a conclusão.

De acordo com informações, tanto Trump quanto Zelensky se opõem a um cessar-fogo temporário, uma medida que foi sugerida pela Europa e pela Ucrânia. O assessor de Política Externa do Kremlin, Yuri Ushakov, explicou que uma pausa no conflito, proposta por ucranianos e europeus, poderia prolongar as hostilidades.

Posição da Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguéi Lavrov, em uma entrevista no mesmo dia, afirmou que a Rússia não tem intenção de atacar países europeus, a não ser que seja alvo de um ataque. Ele elogiou os esforços de Trump na busca por um acordo pacífico e indicou que a Europa tem sido um fator dificultador na busca por paz, ao continuar a fornecer apoio financeiro e militar à Ucrânia.

Estrutura das Negociações

As discussões entre Trump e Zelensky se baseiam em um documento dos Estados Unidos, que apresenta 20 pontos fundamentais para acabar com o conflito. Entre as propostas está a retirada das tropas ucranianas da região de Donbass, que inclui a cidade de Donetsk. Atualmente, a Ucrânia abriga a maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia, sob controle russo desde o início da guerra em 2022.

Uma das propostas dos Estados Unidos é que a usina nuclear de Zaporizhzhia esteja sob um controle tripartite entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Além disso, a Ucrânia deve permanecer livre de armamento nuclear, conforme estipulado pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

Perspectivas Futuras

Para ajudar na reconstrução do país, a Ucrânia receberá garantias de segurança dos Estados Unidos e poderá iniciar um processo de adesão à União Europeia, com incentivos econômicos e categorias de segurança robustas. Os países também devem assinar um acordo de não agressão, visando a tranquilidade na Europa.

Um conselho de monitoramento, composto por representantes dos Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), será responsável por supervisionar o cumprimento do Acordo de Paz.

Esses passos visam criar um ambiente seguro e estável para a Ucrânia, que tem enfrentado desafios significativos desde o início do atual conflito.