Paraná emite 48 mil carteiras do autista em cinco anos

O Paraná alcançou um marco significativo em 2025 na política de inclusão para pessoas autistas. Desde a introdução da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) em 2020, já foram emitidas 48.311 carteiras. Esse número representa mais de um terço da população autista do estado, estimada em 132 mil pessoas, de acordo com dados do Censo 2022.

A emissão da CIPTEA tem crescido a cada ano, demonstrando o avanço contínuo dessa política pública. Em 2020, foram emitidas apenas 686 carteiras. Esse número aumentou para 1.139 em 2021, 3.336 em 2022 e 8.543 em 2023. No ano seguinte, 2024, foram emitidas 17.202 carteiras, e em 2025 o número subiu para 17.405.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) do governo estadual, que também é responsável por desenvolver políticas de inclusão e direitos para a população autista. Segundo o secretário Rogério Carboni, esse avanço reflete o compromisso do governo em promover ações sociais efetivas. Ele ressalta que a CIPTEA proporciona atendimento prioritário e é essencial para entender melhor a população autista, ajudando na criação de políticas públicas mais efetivas. Carboni afirma que a coleta de dados precisos é fundamental para a construção dessas políticas.

A CIPTEA não apenas facilita o acesso a serviços essenciais, mas também assegura direitos previstos por lei. Para tornar o processo de emissão mais acessível, o governo paranaense disponibiliza um canal de atendimento exclusivo via WhatsApp, no número (41) 3210-2457, funcionando das 9h às 16h. A emissão do documento é gratuita e pode ser solicitada totalmente online. Para isso, é necessário enviar o RG e CPF da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e do responsável, uma foto recente, um laudo médico digitalizado e um exame de sangue. Mais informações sobre o processo estão disponíveis no site oficial do governo.

Com esses avanços, o Paraná se destaca como um dos pioneiros na inclusão de pessoas autistas no país, promovendo um ambiente mais acolhedor e acessível para essa população.