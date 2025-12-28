Janeiro começa com feriado prolongado e chance de descanso extra

Moradores de determinada região do país terão um final de semana estendido logo na primeira semana de 2026.

Muita gente mal começou a organizar as metas para o novo ano e já recebeu uma ótima notícia sobre o calendário de descansos. Para quem vive em uma região específica do Sul do país, o ano de 2026 vai começar com o pé direito e um período maior de folga logo nos primeiros dias de janeiro.

Isso acontece porque, além da celebração universal do Dia da Confraternização Universal em 1º de janeiro, existe uma data comemorativa local logo na sequência. Como o dia 2 de janeiro cai em uma sexta-feira, o cenário é perfeito para quem deseja emendar as festividades de Ano Novo e aproveitar um feriadão de quatro dias.

Esse tempo extra é um alívio para quem viajou para passar a virada com a família ou amigos e agora terá mais calma para retornar para casa. Também é uma excelente oportunidade para quem trabalha no setor de serviços, que vê o movimento aumentar consideravelmente com o tempo livre da população.

Embora o dia 2 de janeiro seja um dia útil normal na maior parte do Brasil, em algumas localidades o ritmo muda completamente. É importante verificar como os estabelecimentos da sua cidade vão se comportar para não dar viagem perdida em bancos ou repartições públicas.

Planejar esses dias de folga logo no início do mês ajuda a recarregar as energias para o restante do ano, que promete ser intenso. Para muitos, esse feriado prolongado é a continuação ideal das férias escolares e do recesso de final de ano.

Onde acontece a folga prolongada e o que se celebra

O estado que terá esse descanso extra é Santa Catarina. Por lá, o dia 2 de janeiro é oficialmente o Dia da Fraternidade Catarinense, uma data instituída por lei estadual para incentivar a união e a solidariedade entre os cidadãos do estado.

Diferente de um ponto facultativo, que depende da decisão de cada patrão ou prefeito, o feriado em Santa Catarina tem força de lei estadual. Isso significa que o funcionamento de escolas, órgãos públicos estaduais e diversas categorias profissionais é interrompido, criando a emenda automática com a quinta-feira de réveillon.

A celebração da fraternidade é uma marca registrada da cultura local e acaba sendo um motor importante para o turismo interno. Muitos catarinenses aproveitam a data para se deslocar entre o litoral e o interior, movimentando hotéis e restaurantes em um período que já é de alta temporada.

Nas cidades maiores, o fluxo de pessoas nas ruas costuma diminuir, enquanto nas regiões de praia o movimento triplica. É um fenômeno curioso que coloca o estado em um ritmo diferente de seus vizinhos, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, onde o trabalho segue normalmente na sexta-feira.

Funcionamento do comércio e serviços essenciais

Com o feriado caindo na sexta-feira, o funcionamento das cidades catarinenses seguirá um esquema especial. O comércio de rua geralmente tem liberdade para abrir, mas muitos lojistas optam por horários reduzidos ou dão folga aos funcionários, especialmente em cidades onde o movimento comercial não depende do turismo.

Os supermercados costumam abrir normalmente na sexta e no sábado, entendendo que as famílias precisam se abastecer após as festas. Já as agências bancárias e os Correios acompanham as diretrizes federais, mas é sempre bom conferir se haverá atendimento nas unidades físicas, já que as compensações bancárias podem ser afetadas.

Na área da saúde, os hospitais e unidades de pronto atendimento mantêm o regime de plantão 24 horas. O mesmo vale para os serviços de segurança pública e defesa civil, que operam com atenção redobrada devido ao grande número de turistas circulando pelo estado.

Quem tem pendências burocráticas para resolver em cartórios ou prefeituras deve se antecipar. A maioria desses locais fecha na quarta-feira à tarde e só retoma o atendimento normal na segunda-feira seguinte, após o feriadão.

Orientações para quem vai pegar a estrada

Com quatro dias de folga pela frente, as rodovias de Santa Catarina devem registrar um volume de tráfego muito acima da média. Trechos da BR-101, que ligam as principais praias do litoral catarinense, são os pontos mais críticos de congestionamento.

A recomendação para os motoristas é verificar as condições do veículo antes de sair e evitar os horários de pico, que devem ocorrer na manhã de quinta-feira e na tarde de domingo. O uso de aplicativos de navegação em tempo real é indispensável para fugir de possíveis acidentes ou retenções causadas pelo excesso de veículos.

Além das rodovias federais, as estradas estaduais que levam a destinos turísticos também terão fiscalização reforçada. A ideia é garantir que a celebração da fraternidade ocorra sem tragédias no trânsito, com tolerância zero para a mistura de álcool e direção.

Aproveitar esse primeiro feriado prolongado de 2026 é um privilégio para quem está em solo catarinense. Seja para descansar na areia ou para curtir o clima mais fresco da serra, a sexta-feira livre é o presente ideal para começar o novo ciclo com tranquilidade e planejamento.