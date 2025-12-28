Resultados da Megamania Cap de hoje (28/12/2025)

Curitiba – Neste domingo (28), a Megamania Cap realizou sorteios e distribuiu prêmios que totalizam R$ 240 mil. Os sorteios, transmitidos ao vivo pela RIC RECORD, acontecem todos os domingos e são uma oportunidade para os participantes ganharem prêmios enquanto ajudam uma causa social.

Resultados dos Sorteios

Primeiro Sorteio: R$ 10 mil

Ganhadores: Andressa C. – Boqueirão/Curitiba (Número: 034.302) Fabiano S. – Araucária (Número: 621.607) Sulivan F. – Fazenda Rio Grande (Número: 823.344)



Segundo Sorteio: R$ 10 mil

Ganhadores: Odair Lima – Cajuru/Curitiba (Número: 071.750) Kiberli – Centro/Palmeira (PR) (Número: 140.320) Norberto M. – Cajuru/Curitiba (Número: 362.410)



Terceiro Sorteio: R$ 10 mil

Ganhador: Nadia Maria – Araucária (Número: 769.580)



Quarto Sorteio: R$ 200 mil

Ganhadores: Antonio M. Mafra – Santa Catarina (Número: 094-025) Camila da S. – Jardim Monza/Colombo (Número: 731.140)



O que é a Megamania Cap?

A Megamania Cap é um título de capitalização que funciona como uma loteria e é promovida pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Os recursos arrecadados são destinados a serviços de saúde, ajudando na assistência médica à população. Ao comprar um título, o participante contribui para a causa e ainda concorre a prêmios toda semana.

Os títulos da Megamania Cap são oferecidos na modalidade de Filantropia Premiada e são emitidos pela KOVR Capitalização. Ao adquirir um título, o participante renuncia ao direito de resgate, e todo o valor é destinado à associação. É importante destacar que a aprovação desse título pelas autoridades não significa que seja um incentivo à compra; é apenas uma confirmação de que está de acordo com as normas.

Custos e Onde Comprar

Os preços dos títulos variam entre R$ 10 e R$ 30, dependendo do sorteio. Quanto mais títulos um participante comprar, maiores são suas chances de ganhar. Os títulos podem ser adquiridos por meio de representantes, pontos de venda ou pelo aplicativo “Megamania Cap”.

Como Assistir aos Sorteios

Os sorteios ocorrem todos os domingos às 10h e podem ser acompanhados pela RICtv. Durante a transmissão, são utilizados um globo com números de 01 a 60, que determina os ganhadores. Para ser um possível vencedor, é preciso ter um título que corresponda aos números sorteados.

Quem Pode Participar?

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e adquirir um título até um dia antes do sorteio. O participante também deve preencher corretamente um cupom de cadastramento para validar a participação.

Se você deseja acompanhar mais atualizações ou receber notícias diretamente no seu celular, pode se inscrever no canal de WhatsApp da RIC.