Shows gratuitos de Réveillon em Recife começam neste sábado

Neste sábado, dia 27, começa a festa de Réveillon em Recife, organizada pela Prefeitura. O evento, que acontece na praia do Pina, na zona sul da cidade, se estende até o dia 31 e oferece uma programação gratuita para o público. Este ano, a festa será realizada em três dias, ao contrário dos anos anteriores, quando se concentrava apenas na noite de Ano Novo.

A programação conta com grandes atrações. No primeiro dia, os shows incluem artistas como João Gomes, Zé Vaqueiro, Nattanzinho Lima, Gusttavo Lima, Eric Land e Juciê. João Gomes fará uma homenagem a Chico Science, com participação da banda Nação Zumbi, em celebração ao aniversário de 60 anos do artista, que acontece em março.

No domingo, dia 28, o público poderá curtir os shows de Anitta, Xand Avião, Priscila Senna, Raphaela Santos e PV Calado. Na noite da virada, dia 31, o line-up inclui Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Alceu Valença, Lipe e Matheus Moraes. Nos dias 27 e 28, as portas do evento abrirão às 17h, e no dia 31, às 18h.

A arena onde os shows ocorrerão tem uma área de 54 mil metros quadrados. Os visitantes poderão levar bolsas térmicas, bebidas em lata ou garrafas de plástico, cangas e capas de chuva. Porém, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, coolers, cadeiras, mesas, equipamentos de som, guarda-chuvas, capacetes, fogos de artifício, armas de fogo ou brancas. Para facilitar o transporte ao evento, haverá ônibus Expresso Réveillon saindo de importantes shoppings da cidade.

Além do palco principal na praia do Pina, a programação inclui eventos descentralizados em outras partes da cidade. No dia 31, haverá atrações no Morro da Conceição, na Lagoa do Araçá e no Ibura, com mais de 20 artistas se apresentando. Entre os destaques estão a cantora Joyce Alane e o Maestro Spok na Lagoa do Araçá, e MC Sheldon com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério no Morro. O evento é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade.

Confira a programação dos shows descentralizados:

Morro da Conceição (dia 31)

18h: Orquestra dos Prazeres

19h: Carla Alves

20h30: Larissa Lisboa

22h: MC Sheldon

0h: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

1h30: Almir Rouche

DJ Vibra nos intervalos

Lagoa do Araçá (dia 31)

Local: Rua Nova Verona, sem número, Imbiribeira

18h: Coco dos Pretos

19h: Allan Dibôa

20h30: Joyce Alane

22h: Almério

0h: Maestro Spok

1h30: Nonô Germano

DJ Incidental nos intervalos

Ibura (dia 31)

Local: Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco

17h: Afoxé Omô Nilê Ogunjá

18h: Banda Boa Toda

19h30: Manoel Netto

21h: MC Tocha

22h30: Luiza Ketilyn

0h: Valquíria Santana

1h30: O Conde Só Brega

DJ John Johnis nos intervalos

A festa promete ser uma celebração vibrante e diversificada, atraindo moradores e visitantes para festejar a chegada do novo ano.