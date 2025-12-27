Shows gratuitos de Réveillon em Recife começam neste sábado

Neste sábado, dia 27, começa a festa de Réveillon em Recife, organizada pela Prefeitura. O evento, que acontece na praia do Pina, na zona sul da cidade, se estende até o dia 31 e oferece uma programação gratuita para o público. Este ano, a festa será realizada em três dias, ao contrário dos anos anteriores, quando se concentrava apenas na noite de Ano Novo.
A programação conta com grandes atrações. No primeiro dia, os shows incluem artistas como João Gomes, Zé Vaqueiro, Nattanzinho Lima, Gusttavo Lima, Eric Land e Juciê. João Gomes fará uma homenagem a Chico Science, com participação da banda Nação Zumbi, em celebração ao aniversário de 60 anos do artista, que acontece em março.
No domingo, dia 28, o público poderá curtir os shows de Anitta, Xand Avião, Priscila Senna, Raphaela Santos e PV Calado. Na noite da virada, dia 31, o line-up inclui Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Alceu Valença, Lipe e Matheus Moraes. Nos dias 27 e 28, as portas do evento abrirão às 17h, e no dia 31, às 18h.
A arena onde os shows ocorrerão tem uma área de 54 mil metros quadrados. Os visitantes poderão levar bolsas térmicas, bebidas em lata ou garrafas de plástico, cangas e capas de chuva. Porém, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, coolers, cadeiras, mesas, equipamentos de som, guarda-chuvas, capacetes, fogos de artifício, armas de fogo ou brancas. Para facilitar o transporte ao evento, haverá ônibus Expresso Réveillon saindo de importantes shoppings da cidade.
Além do palco principal na praia do Pina, a programação inclui eventos descentralizados em outras partes da cidade. No dia 31, haverá atrações no Morro da Conceição, na Lagoa do Araçá e no Ibura, com mais de 20 artistas se apresentando. Entre os destaques estão a cantora Joyce Alane e o Maestro Spok na Lagoa do Araçá, e MC Sheldon com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério no Morro. O evento é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade.
Confira a programação dos shows descentralizados:
Morro da Conceição (dia 31)
- 18h: Orquestra dos Prazeres
- 19h: Carla Alves
- 20h30: Larissa Lisboa
- 22h: MC Sheldon
- 0h: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
- 1h30: Almir Rouche
- DJ Vibra nos intervalos
Lagoa do Araçá (dia 31)
Local: Rua Nova Verona, sem número, Imbiribeira
- 18h: Coco dos Pretos
- 19h: Allan Dibôa
- 20h30: Joyce Alane
- 22h: Almério
- 0h: Maestro Spok
- 1h30: Nonô Germano
- DJ Incidental nos intervalos
Ibura (dia 31)
Local: Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco
- 17h: Afoxé Omô Nilê Ogunjá
- 18h: Banda Boa Toda
- 19h30: Manoel Netto
- 21h: MC Tocha
- 22h30: Luiza Ketilyn
- 0h: Valquíria Santana
- 1h30: O Conde Só Brega
- DJ John Johnis nos intervalos
A festa promete ser uma celebração vibrante e diversificada, atraindo moradores e visitantes para festejar a chegada do novo ano.