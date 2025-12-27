Resultado da +Milionária 315: prêmio de R$ 14,5 milhões hoje

Neste sábado, 27 de janeiro, acontece o sorteio do concurso 315 da loteria +Milionária, com um prêmio acumulado em R$ 14,5 milhões. O montante elevado é resultado de uma sequência de sorteios em que nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas anteriores.

A Caixa Econômica Federal também realiza o sorteio da Timemania neste mesmo dia, que oferece um prêmio estimado em R$ 75 milhões. Os interessados podem acompanhar o resultado dos sorteios ao vivo no canal da Caixa no YouTube, onde a transmissão começa às 21h.

Resultados Recentes da +Milionária

Nos últimos concursos da +Milionária, nenhum apostador conseguiu levar o prêmio principal. A seguir, veja os resultados dos sorteios anteriores:

Concurso 314 (24/12/2025) : Sem ganhadores, prêmio acumulado. Dezenas sorteadas: 07 – 17 – 21 – 14 – 12 – 41 Trevos: 5 – 4

Concurso 313 (20/12/2025) : Sem ganhadores, prêmio acumulado. Dezenas sorteadas: 33 – 09 – 49 – 11 – 22 – 34 Trevos: 2 – 3

Concurso 312 (17/12/2025) : Sem ganhadores, prêmio acumulado. Dezenas sorteadas: 48 – 50 – 01 – 27 – 18 – 33 Trevos: 1 – 5

Informações sobre a +Milionária

A +Milionária é uma das loterias que oferece as maiores premiações convencionais da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Os sorteios acontecem todas as quartas e sábados, e a aposta mínima é de R$ 6,00. Os participantes podem ganhar prêmios ao acertar combinações de seis, cinco, quatro, três ou até dois números.

Os apostadores devem marcar pelo menos um trevo para que possam receber prêmios ao acertar três ou duas dezenas.

Como Jogar na +Milionária

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. No jogo, os apostadores devem escolher números em dois grupos diferentes:

Matriz : Selecione seis números entre 01 e 50. Seis dezenas são sorteadas desse universo.

: Selecione seis números entre 01 e 50. Seis dezenas são sorteadas desse universo. Trevos: Escolha dois números entre 1 e 6. Dois ‘Trevos da Sorte’ são sorteados.

Cuidados ao Apostar em Loterias

Antes de participar, é importante entender os diferentes tipos de loterias e as estratégias na escolha dos números. É recomendável estabelecer um orçamento para as apostas e respeitá-lo, jogando de forma consciente e responsável.

Para quem deseja ficar por dentro das novidades, é possível se inscrever no canal do WhatsApp para receber atualizações diretamente no celular.