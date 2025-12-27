Atlético-MG contrata lateral esquerdo Renan Lodi, ex-Athletico

O Atlético-MG confirmou, neste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador, de 27 anos, é conhecido por sua carreira destacada em várias equipes e agora assina um contrato de cinco anos com o clube mineiro.

Renan Lodi começou sua trajetória profissional no Athletico-PR, onde se destacou e atraiu a atenção de grandes clubes. Ao longo de sua carreira, o atleta teve passagens por times internacionais, como Atlético de Madrid, da Espanha, Nottingham Forest, da Inglaterra, Olympique de Marselha, da França, e Al Hilal, da Arábia Saudita. Além de sua experiência em clubes, ele também já atuou pela seleção brasileira, totalizando 19 partidas e participando da Copa América em 2021.

Após um tempo no Al Hilal, Lodi foi liberado da equipe saudita devido a restrições na quantidade de jogadores estrangeiros permitidos na liga local, o que resultou na rescisão do seu contrato de forma amigável.

Em sua primeira interação com os torcedores após o anúncio, Renan Lodi gravou um vídeo agradecendo e expressando sua empolgação: “Fala Massa, aqui é o Renan Lodi, já estou aqui em Belo Horizonte, ansioso para encontrar todos vocês e dar o meu melhor. Um abração”.

Com essa contratação, o Atlético-MG reforça sua equipe, que busca novos títulos na próxima temporada, contando com a experiência e habilidade do novo lateral.